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Украинская ассоциация футбола объявила, что Петраков больше не главный тренер сборной Украины

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Под руководством Петракова сборная выиграла шесть матчей из 15
Под руководством Петракова сборная выиграла шесть матчей из 15
Фото: ЕРА

Александр Петраков больше не является главным тренером национальной сборной Украины по футболу, проинформировала 12 января Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Украинская ассоциация футбола прекращает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым. УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы на должности главного тренера национальной команды", – говорится в сообщении.

В УАФ пожелали Петракову "успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений".

Также ассоциация опубликовала комментарий теперь уже бывшего главного тренера команды.

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единым целым, сплоченным и вдохновленным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его. Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства", – сказал Петраков.

По его словам, он останется "самым ярым болельщиком сборной Украины"

Под руководством Петракова сборная Украины провела 15 матчей, семь из которых свела вничью. Украинцы также шесть раз побеждали и дважды проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей – 23 / 13.

Контекст:

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа 2021 года. Он сменил Андрея Шевченко.

Через три месяца, когда сборная Украины вышла в плей-офф квалификации отбора на ЧМ 2022, исполком УАФ утвердил Петракова полноценным главным тренером.

Сборная Украины под руководством Петракова не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира, а также не смогла подняться в элитный дивизион Лиги наций УЕФА – лигу А.

Контракт Петракова с УАФ завершался 30 декабря 2022 года, документ можно было продлить до 2024 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, сборная Украины, тренер, УАФ, сотрудничество, Александр Петраков
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