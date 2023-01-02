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Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера, у Петракова закончился контракт – СМИ

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Соглашение Петракова с УАФ действовало до 30 декабря 2022 года
Соглашение Петракова с УАФ действовало до 30 декабря 2022 года
Фото: EPA

У главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова истек контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), однако информации о его пролонгации не поступало.

Об этом 1 января пишет Tribuna.com.

Исполком УАФ утвердил Петракова наставником сборной на заседании 17 ноября 2021 года.

Соглашение действовало до 30 декабря 2022 года (с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года).

Таким образом, сборная Украины на 1 января 2023 года осталась без главного тренера.

22 декабря 2022 года состоялось очередное заседание исполкома УАФ, сообщается на сайте ассоциации.  

Среди прочего на нем были продлены договоры с главными тренерами Русланом Ротанем (сборная Украины U-21) и Сергеем Нагорняком (сборная Украины U-19). Но вопрос продления контракта с Петраковым не рассматривался.

Возможным преемником Петракова СМИ называют главного тренера клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов Сергея Реброва.  

Контекст:

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа 2021 года. Он сменил Андрея Шевченко.

Через три месяца, после того как сборная Украины вышла в плей-офф квалификации отбора на ЧМ 2022, исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером.

1 июня 2022 года в полуфинале отбора на ЧМ 2022 украинцы на выезде со счетом 3:1 обыграли Шотландию. Однако в финальном поединке с минимальным счетом 0:1 в Кардиффе уступили сборной Уэльса и не смогли выйти на чемпионат мира.

Сборная Украины под руководством Петракова также не смогла подняться в элитный дивизион Лиги наций УЕФА – лигу А.

Теги: футбол, сборная Украины, тренер, УАФ, назначение, соглашение, заседание, Александр Петраков, преемник
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