Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера, у Петракова закончился контракт – СМИ

Соглашение Петракова с УАФ действовало до 30 декабря 2022 года Фото: EPA

Об этом 1 января пишет Tribuna.com.

Исполком УАФ утвердил Петракова наставником сборной на заседании 17 ноября 2021 года.

Соглашение действовало до 30 декабря 2022 года (с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года).

Таким образом, сборная Украины на 1 января 2023 года осталась без главного тренера.

22 декабря 2022 года состоялось очередное заседание исполкома УАФ, сообщается на сайте ассоциации.

Среди прочего на нем были продлены договоры с главными тренерами Русланом Ротанем (сборная Украины U-21) и Сергеем Нагорняком (сборная Украины U-19). Но вопрос продления контракта с Петраковым не рассматривался.

Возможным преемником Петракова СМИ называют главного тренера клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов Сергея Реброва.