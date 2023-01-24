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Ребров является основным кандидатом на должность тренера национальной сборной Украины по футболу – УАФ

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Ребров является главным тренером "Аль-Айна" из ОАЭ
Ребров является главным тренером "Аль-Айна" из ОАЭ
Фото: ЕРА (архив)

24 января президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил журналистам, что "основной кандидат" на должность главного тренера национальной сборной Украины – украинский специалист Сергей Ребров, который сейчас тренирует "Аль-Айн" из ОАЭ. Об этом информирует сайт УАФ.

"Комитет национальных сборных команд УАФ проводит большую работу с кандидатами. Да, мы общаемся с Сергеем Ребровым, имеем общее видение игры наших сборных. Нам импонирует, что он может привести в наш футбол испанскую модель с испанскими специалистами. Это касается игры не только национальной сборной, но и молодежной и юношеских. Я уверен, что это стратегический и очень дальновидный шаг", – сказал он.

Президент УАФ призвал "всех немного подождать", потому что у Реброва есть действующий контракт с клубом.

"Мы все очень хотели бы объявить какое-нибудь решение. Но есть правила, есть контракт, Сергею Станиславовичу нужно его выполнять. Я уверен, что он сейчас сосредоточен на работе в своем клубе. Через некоторое время, уверен, мы все это объявим", – объяснил Павелко.

Он ушел от прямого ответа на вопрос, "кто поведет сборную Украины на поединок отбора Евро 2024 против Англии, который состоится 26 марта".

"Это очень важная стартовая игра. У нас есть стратегическое видение для того, чтобы тренерский штаб мог провести тектоническую работу с несколькими поколениями игроков. Мы могли бы выстроить ту стратегическую модель, которая даст нашей сборной сыграть не только 26 марта на "Уэмбли", но и на ЧМ 2030, когда мы все ожидаем домашнего чемпионата мира", – сказал Павелко.

По его словам, "просчитываются все варианты".

Контекст:

До 2023 года главным тренером футбольной сборной Украины был Александр Петраков, контракт с ним закончился 1 января. 14 января Петраков стал главным тренером сборной Армении.

Ребров является главным тренером "Аль-Айна" с 2021 года. Под его руководством команда сделала "золотой дубль" – выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.

Реброву 48 лет, в своей карьере игрока он выступал за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", английские "Тоттенхем Хотспур" и "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче", российский "Рубин". Был игроком национальной сборной Украины.

Тренировал Ребров команды "Динамо" (Киев), "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия). Последним клубом Реброва был "Ференцварош" из Венгрии, за три года украинец трижды приводил коллектив к чемпионству в этой стране.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, сборная Украины, Сергей Ребров, Андрей Павелко, тренер, УАФ
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