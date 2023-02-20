ГОРДОН
 
 
СПОРТ Актуально

Не оправдали надежд. Пять футболистов сборной Украины, от которых ожидали гораздо большего

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ряд украинских футболистов не использовали и половину своего потенциала в международных матчах
Ряд украинских футболистов не использовали и половину своего потенциала в международных матчах
Фото: depositphotos.com

Национальная сборная Украины переживала взлеты и падения. Однако и в самых высоких точках достижений, и в худшие времена за "сине-желтых" непременно играли лучшие из лучших. Впрочем, некоторые из наиболее мастеровитых на зеленых полях сыновей своей страны в составе главной команды откровенно "не дорабатывали". Наш разговор – именно о тех, кто мог достичь с Украиной ощутимо более заметных вершин, но не реализовал свои возможности.

А для лучшего восприятия бесценных футбольных мгновений следует использовать проверенные источники. Компания vbet давно создала идеальные условия для всех, кто любит спорт и желает использовать свои знания или пощекотать нервы.

Евгений Коноплянка

Когда-то предмет интереса Ливерпуля доигрывает в польской "Краковии". Это наиболее основательная и красноречивая характеристика карьеры Евгения в целом. Сегодня Коноплянке 33, однако его звезда в сборной погасла еще тогда, когда Евгению не было и 29. На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за "сине-желтых". А главное – стойкое чувство недосказанности и неумение футболиста развить свой гигантский талант.

Артем Милевский

Милевский – живое пособие на тему "как сломать успешную карьеру" в 27 лет. Однако на уровне сборной Артем не имел достижений и в лучшие периоды своего пути в профессиональном футболе. Мало того, что Милевский забил всего восемь голов, так шесть из этих результативных ударов были нанесены в товарищеских матчах. Такой показатель в 50 проведенных за "сине-желтых" матчах – откровенно жалкая цифра для форварда.

Александр Алиев

Многолетний друг Милевского стартовал в главной команде чуть ли не с лучших позиций, чем нападающий. Все из-за занимаемой на поле позиции. Проблема отсутствия в составе сборной плеймейкера остро ощущалась еще с начала 2000-х. И была решена разве что в последние несколько лет. Потому что Алиев, сумев засиять в нескольких матчах, быстро погас. По инерции Александр наиграл за "сине-желтых" 28 матчей и забил шесть голов.

Андрей Воронин

В отличие от Милевского, Воронин сумел стать одним из самых успешных украинских футболистов за границей. Андрей достиг значительных показателей в немецких "Майнце", "Байере" и "Герте". К сожалению, полученный в Западной Европе опыт не отразился на выступлениях за сборную Украины. Средние цифры Воронина в футболке "сине-желтых" шокируют еще больше: у нападающего те же восемь голов, но в 74 играх.

Евгений Хачериди

Хачериди – идеальный пример украинского футболиста, слишком долго находившегося в комфортной среде. Такие условия Евгению были созданы в составе "Динамо", где центрбек постепенно деградировал. Падение уровня игры не могло не отражаться и на выступлениях в составе сборной. У Евгения были задатки исполнителя, который имел все качества вырасти в лучшего на своей позиции в украинском футболе. На практике Хачериди как весомый и заметный игрок исчез задолго до своего 30-летия.

• Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за N° 314
• Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер у мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за N°315
• Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 31.01.2022 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 18.01.2022 р. за N°15

Теги: футбол, спорт, Александр Алиев, Артем Милевский, сборная Украины, Евгений Хачериди, Евгений Коноплянка, футболист, Андрей Воронин, национальная сборная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
Галина ГРИШИНА
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
Галина ГРИШИНА
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Галина ГРИШИНА
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (731467)
2
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (88450)
3
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (41720)
4
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (25744)
5
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (18498)
6
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (17939)
7
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме (13809)
8
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (12196)
 
 
 
 