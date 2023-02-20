Не оправдали надежд. Пять футболистов сборной Украины, от которых ожидали гораздо большего

А для лучшего восприятия бесценных футбольных мгновений следует использовать проверенные источники. Компания vbet давно создала идеальные условия для всех, кто любит спорт и желает использовать свои знания или пощекотать нервы.

Евгений Коноплянка

Когда-то предмет интереса Ливерпуля доигрывает в польской "Краковии". Это наиболее основательная и красноречивая характеристика карьеры Евгения в целом. Сегодня Коноплянке 33, однако его звезда в сборной погасла еще тогда, когда Евгению не было и 29. На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за "сине-желтых". А главное – стойкое чувство недосказанности и неумение футболиста развить свой гигантский талант.

Артем Милевский

Милевский – живое пособие на тему "как сломать успешную карьеру" в 27 лет. Однако на уровне сборной Артем не имел достижений и в лучшие периоды своего пути в профессиональном футболе. Мало того, что Милевский забил всего восемь голов, так шесть из этих результативных ударов были нанесены в товарищеских матчах. Такой показатель в 50 проведенных за "сине-желтых" матчах – откровенно жалкая цифра для форварда.

Александр Алиев

Многолетний друг Милевского стартовал в главной команде чуть ли не с лучших позиций, чем нападающий. Все из-за занимаемой на поле позиции. Проблема отсутствия в составе сборной плеймейкера остро ощущалась еще с начала 2000-х. И была решена разве что в последние несколько лет. Потому что Алиев, сумев засиять в нескольких матчах, быстро погас. По инерции Александр наиграл за "сине-желтых" 28 матчей и забил шесть голов.

Андрей Воронин

В отличие от Милевского, Воронин сумел стать одним из самых успешных украинских футболистов за границей. Андрей достиг значительных показателей в немецких "Майнце", "Байере" и "Герте". К сожалению, полученный в Западной Европе опыт не отразился на выступлениях за сборную Украины. Средние цифры Воронина в футболке "сине-желтых" шокируют еще больше: у нападающего те же восемь голов, но в 74 играх.

Евгений Хачериди

Хачериди – идеальный пример украинского футболиста, слишком долго находившегося в комфортной среде. Такие условия Евгению были созданы в составе "Динамо", где центрбек постепенно деградировал. Падение уровня игры не могло не отражаться и на выступлениях в составе сборной. У Евгения были задатки исполнителя, который имел все качества вырасти в лучшего на своей позиции в украинском футболе. На практике Хачериди как весомый и заметный игрок исчез задолго до своего 30-летия.

• Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за N° 314

• Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор покер у мережі Інтернет від 31.05.2021 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 31.05.2021 р. за N°315

• Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 31.01.2022 року, видана ТОВ "ВБЕТ УКРАЇНА" на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 18.01.2022 р. за N°15