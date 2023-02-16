"Шахтер" победил "Ренн" в матче плей-офф Лиги Европы

На 11-й минуте Богдан Михайличенко после провала обороны французов ворвался в штрафную и пробил, а после сэйва вратаря на добивании результативно сыграл Дмитрий Крыськив.

На 45 минуте Ефим Конопля ворвался в штрафную гостей и заработал пенальти. К отметке подошел Артем Бондаренко и был точен – 2:0.

На 59-й минуте звезда "Ренна" Карл Токо-Экамби сквитал обин мяч, установив окончательный счет.

Ответный матч во франции состоится 23 февраля.

"Шахтер" – "Ренн" – 2:1

Голы: Крыськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пенальти) – Токо Экамби, 59