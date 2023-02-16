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"Шахтер" победил "Ренн" в матче плей-офф Лиги Европы

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"Шахтер" начал футбольную евровесну с победы
"Шахтер" начал футбольную евровесну с победы
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" 16 февраля в Варшаве в первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл французский "Ренн" со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

На 11-й минуте Богдан Михайличенко после провала обороны французов ворвался в штрафную и пробил, а после сэйва вратаря на добивании результативно сыграл Дмитрий Крыськив.

На 45 минуте Ефим Конопля ворвался в штрафную гостей и заработал пенальти. К отметке подошел Артем Бондаренко и был точен – 2:0.

На 59-й минуте звезда "Ренна" Карл Токо-Экамби сквитал обин мяч, установив окончательный счет.

Ответный матч во франции состоится 23 февраля.

"Шахтер" – "Ренн" – 2:1

Голы: Крыськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пенальти) – Токо Экамби, 59

Контекст:

"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023, откуда вылетел, заняв третье место в группе. В плей-офф Лиги Европы, где "горняки" играют весной, они также стали единственным украинским клубом, так как киевское "Динамо" из группы ЛЕ не вышло.

Французский "Ренн" играл в группе с киевским "Динамо" (и выиграл 2:1 и 1:0).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Теги: Лига Европы, Шахтер Донецк
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