В Лиге Европы "Динамо" завоевало первое очко благодаря мячу, забитому в компенсированное время

Матч проходил на стадионе в Ларнаке.
На 26-й минуте динамовцы потеряли мяч, киприоты после перехвата передали мяч к воротам киевлян, где ударом "ножницами" счет открыл игрок АЕК Омри Альтман.
В компенсированное время первого тайма динамовец Владислав Ванат забил ответный мяч.
После перерыва АЕК снова вышел вперед. На 53-й минуте забил Рафаэл Лопеш, а на 72-й – опять Альтман.
Динамовец Денис Гармаш на 82-й минуте сократил отставание в счете, а на 2-й компенсированной сравнял счет.
Итоговый результат – 3:3.
15 сентября "Динамо" проиграло АЕК со счетом 0:1 в рамках этого же турнира.
27 октября в параллельном поединке "Фенербахче" из Турции сыграл с "Ренном" из Франции с результатом 3:3.
У "Динамо" одно очко после пяти проведенных поединков в группе. Украинцы занимают последнее место в группе, отставая от АЕК на три очка.
Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 3 ноября против "Фенербахче".
В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.