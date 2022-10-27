В Лиге Европы "Динамо" завоевало первое очко благодаря мячу, забитому в компенсированное время

Матч проходил на стадионе в Ларнаке.

На 26-й минуте динамовцы потеряли мяч, киприоты после перехвата передали мяч к воротам киевлян, где ударом "ножницами" счет открыл игрок АЕК Омри Альтман.

В компенсированное время первого тайма динамовец Владислав Ванат забил ответный мяч.

После перерыва АЕК снова вышел вперед. На 53-й минуте забил Рафаэл Лопеш, а на 72-й – опять Альтман.

Динамовец Денис Гармаш на 82-й минуте сократил отставание в счете, а на 2-й компенсированной сравнял счет.

Итоговый результат – 3:3.

15 сентября "Динамо" проиграло АЕК со счетом 0:1 в рамках этого же турнира.

27 октября в параллельном поединке "Фенербахче" из Турции сыграл с "Ренном" из Франции с результатом 3:3.

У "Динамо" одно очко после пяти проведенных поединков в группе. Украинцы занимают последнее место в группе, отставая от АЕК на три очка.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 3 ноября против "Фенербахче".