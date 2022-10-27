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В Лиге Европы "Динамо" завоевало первое очко благодаря мячу, забитому в компенсированное время

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Матч проходил на Кипре
Матч проходил на Кипре
Фото: ЕРА (архив)

27 октября в пятом туре группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с кипрским клубом АЕК (Ларнака). Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч проходил на стадионе в Ларнаке.

На 26-й минуте динамовцы потеряли мяч, киприоты после перехвата передали мяч к воротам киевлян, где ударом "ножницами" счет открыл игрок АЕК Омри Альтман.

В компенсированное время первого тайма динамовец Владислав Ванат забил ответный мяч.

После перерыва АЕК снова вышел вперед. На 53-й минуте забил Рафаэл Лопеш, а на 72-й – опять Альтман.

Динамовец Денис Гармаш на 82-й минуте сократил отставание в счете, а на 2-й компенсированной сравнял счет.

Итоговый результат – 3:3.

15 сентября "Динамо" проиграло АЕК со счетом 0:1 в рамках этого же турнира.

27 октября в параллельном поединке "Фенербахче" из Турции сыграл с "Ренном" из Франции с результатом 3:3.

У "Динамо" одно очко после пяти проведенных поединков в группе. Украинцы занимают последнее место в группе, отставая от АЕК на три очка.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 3 ноября против "Фенербахче".

Контекст:

В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Кипр, Динамо Киев, Лига Европы, АЕК
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