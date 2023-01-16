"Всегда мечтал". Ракицкий вернулся в "Шахтер" после трех лет выступлений в России и полугода в Турции

Контракт с "Шахтером" заключен на полгода, до конца текущего сезона – до июня 2023 года. По информации Tribuna.com, экс-игрок сборной Украины вернулся в родной для себя клуб на правах свободного агента.

Весной 2022 года Ракицкий временно присоединялся к "горнякам" для участия в благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Первую часть сезона-2022/23 игрок провел в турецком клубе "Адана Демирспор" (девять матчей во всех турнирах). Он покинул турецкий клуб 3 декабря 2022 года.

До этого в течение трех лет Ракицкий выступал за российский "Зенит" из Санкт-Петербурга, в составе которого становился чемпионом России.

В интервью, которое обнародовала пресс-служба "Шахтера", Ракицкий сообщил, что будет играть за горняков под 44-м номером – тем же, что и до ухода из клуба.

"Всегда мечтал вернуться в "Шахтер". Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только "Шахтеру". Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им", – рассказал защитник.