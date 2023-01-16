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"Всегда мечтал". Ракицкий вернулся в "Шахтер" после трех лет выступлений в России и полугода в Турции

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Ракицкий вернулся в "Шахтер", контракт подписан до конца сезона
Ракицкий вернулся в "Шахтер", контракт подписан до конца сезона
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Бывший игрок сборной Украины, защитник Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий "Шахтер", сообщает 16 января официальный сайт "горняков".

Контракт с "Шахтером" заключен на полгода, до конца текущего сезона – до июня 2023 года. По информации Tribuna.com, экс-игрок сборной Украины вернулся в родной для себя клуб на правах свободного агента.

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid037HqvTkQQTDzeZwALg5n2UHC2ZgcCJ7MhrCfFYhG6NdDSMLugL5RkfdmEHEr4Wm2Rl

Весной 2022 года Ракицкий временно присоединялся к "горнякам" для участия в благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Первую часть сезона-2022/23 игрок провел в турецком клубе "Адана Демирспор" (девять матчей во всех турнирах). Он покинул турецкий клуб 3 декабря 2022 года.

До этого в течение трех лет Ракицкий выступал за российский "Зенит" из Санкт-Петербурга, в составе которого становился чемпионом России.

В интервью, которое обнародовала пресс-служба "Шахтера", Ракицкий сообщил, что будет играть за горняков под 44-м номером – тем же, что и до ухода из клуба.

"Всегда мечтал вернуться в "Шахтер". Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только "Шахтеру". Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им", – рассказал защитник.

Контекст:

В структуре "Шахтера" Ракицкий оказался в юношеском возрасте. Выступал за "Шахтер-3" во Второй лиге, в первой команде дебютировал в августе 2009 года. В общей сложности отыграл в составе "горняков" 326 матчей, в которых забил 14 мячей. Он завоевал с командой 19 трофеев, в том числе восемь раз стал чемпионом Украины.

Ракицкий в январе 2019 года объявил о переходе в российский "Зенит", где провел три года и ушел из клуба досрочно (его контракт действовал до лета 2022 года) после полномасштабного вторжения России в Украину

В 2009–2018 годах Ракицкий выступал за сборную Украины. За это время он сыграл 54 матча и забил четыре гола. После перехода в российский клуб Ракицкого перестали вызывать в сборную, а в ноябре 2019 года он объявил о завершении карьеры в сборной.

"Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо", – сказал тогда футболист.

Теги: Россия, футбол, Украина, Турция, Санкт-Петербург, сборная Украины, Зенит, Шахтер Донецк, карьера, трансфер, футболист, Ярослав Ракицкий, интервью
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