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Определился соперник донецкого "Шахтера" в матчах плей-офф Лиги Европы УЕФА

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Стыковые матчи Лиги Европы пройдут в 2023 году
Стыковые матчи Лиги Европы пройдут в 2023 году
Фото: ЕРА

7 октября в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка следующего этапа розыгрыша второго по значимости клубного европейского футбольного турнира – Лиги Европы. Ее результаты опубликовал сайт УЕФА.

Определялись соперники для клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов и перешедших после этого в Лигу Европы. В числе таких команд – донецкий "Шахтер".

В ходе жеребьевки для них подбирали соперников из числа клубов, занявших в групповом турнире Лиги Европы вторые места.

В итоге "Шахтеру" попался французский "Ренн", который играл в группе с киевским "Динамо" (и выиграл 2:1 и 1:0).

Другие пары стыкового этапа:

  • "Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия);
  • "Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция);
  • "Спортинг" (Португалия) – "Мидтьюланд" (Дания);
  • "Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия);
  • "Байер" (Германия) – "Монако" (Франция);
  • "Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды);
  • "Зальцбург" (Австрия) – "Рома" (Италия).

Поединки состоятся 16-го и 23 февраля 2023 года.

Победители этих пар по результатам двухматчевой дуэли выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги Европы.

Контекст:

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Франция, Лига Европы, Швейцария, УЕФА, Шахтер Донецк, плей-офф, жеребьевка, Ренн, турнир
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