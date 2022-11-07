Определился соперник донецкого "Шахтера" в матчах плей-офф Лиги Европы УЕФА

Определялись соперники для клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов и перешедших после этого в Лигу Европы. В числе таких команд – донецкий "Шахтер".
В ходе жеребьевки для них подбирали соперников из числа клубов, занявших в групповом турнире Лиги Европы вторые места.
В итоге "Шахтеру" попался французский "Ренн", который играл в группе с киевским "Динамо" (и выиграл 2:1 и 1:0).
Другие пары стыкового этапа:
Поединки состоятся 16-го и 23 февраля 2023 года.
Победители этих пар по результатам двухматчевой дуэли выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги Европы.
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.