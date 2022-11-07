Определился соперник донецкого "Шахтера" в матчах плей-офф Лиги Европы УЕФА

Стыковые матчи Лиги Европы пройдут в 2023 году Фото: ЕРА

Определялись соперники для клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов и перешедших после этого в Лигу Европы. В числе таких команд – донецкий "Шахтер".

В ходе жеребьевки для них подбирали соперников из числа клубов, занявших в групповом турнире Лиги Европы вторые места.

В итоге "Шахтеру" попался французский "Ренн", который играл в группе с киевским "Динамо" (и выиграл 2:1 и 1:0).

Другие пары стыкового этапа:

"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция);

"Спортинг" (Португалия) – "Мидтьюланд" (Дания);

"Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия);

"Байер" (Германия) – "Монако" (Франция);

"Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды);

"Зальцбург" (Австрия) – "Рома" (Италия).

Поединки состоятся 16-го и 23 февраля 2023 года.

Победители этих пар по результатам двухматчевой дуэли выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги Европы.