"Шахтер" разгромно проиграл решающий матч Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы

"Шахтер" перед последним туром с шестью очками шел на третьем месте в группе F, гарантировав себе как минимум участие в весеннем плей-офф Лиге Европы – где в итоге и сыграет.

Чтобы финишировать вторым и выйти в 1/8 финала ЛЧ, донецкому клубу требовалось во второй раз обыграть в очной встрече РБ "Лейпциг", у которого было девять очков.

Однако немцы не захотели уступать "Шахтеру" место в плей-офф Лиги чемпионов, уверенно обыграв представителя Украины. Чтобы доказать свое превосходство, гостям оказалось достаточно забить по одному быстрому голу в начале каждого из таймов. после этого "Шахтер" рассыпался, и гости довели дело до разгрома.

Счет в матче уже на 10-й минуте открыл Кристофер Нкунку. Через пять минут после начала второго тайма Андре Силва забил второй гол "Шахтеру". Доминик Собослаи на 62-й минуте Доминик Собослаи и Дани Ольмо на 68-й минуте довершили разгром.

Во втором матче этой группы 2 ноября мадридский "Реал" разгромил "Селтик" 5:1 и финишировал на первом месте в группе с 13 баллами. РБ "Лейпциг" остался вторым, набрав 12 очков. "Шахтер" на третьем с шестью очками, "Селтик" остался аутсайдером группы с двумя баллами (оба заработаны в играх с "горняками").

"Шахтер" – РБ "Лейпциг" 0:4. Голы: Нкунку (10 мин., 0:1) Силва (50 мин, 0:2), Собослай (62 мин., 0:3), Ольмо (68 мин., 0:4)