"Шахтер" разгромно проиграл решающий матч Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы

"Шахтер" перед последним туром с шестью очками шел на третьем месте в группе F, гарантировав себе как минимум участие в весеннем плей-офф Лиге Европы – где в итоге и сыграет.
Чтобы финишировать вторым и выйти в 1/8 финала ЛЧ, донецкому клубу требовалось во второй раз обыграть в очной встрече РБ "Лейпциг", у которого было девять очков.
Однако немцы не захотели уступать "Шахтеру" место в плей-офф Лиги чемпионов, уверенно обыграв представителя Украины. Чтобы доказать свое превосходство, гостям оказалось достаточно забить по одному быстрому голу в начале каждого из таймов. после этого "Шахтер" рассыпался, и гости довели дело до разгрома.
Счет в матче уже на 10-й минуте открыл Кристофер Нкунку. Через пять минут после начала второго тайма Андре Силва забил второй гол "Шахтеру". Доминик Собослаи на 62-й минуте Доминик Собослаи и Дани Ольмо на 68-й минуте довершили разгром.
Во втором матче этой группы 2 ноября мадридский "Реал" разгромил "Селтик" 5:1 и финишировал на первом месте в группе с 13 баллами. РБ "Лейпциг" остался вторым, набрав 12 очков. "Шахтер" на третьем с шестью очками, "Селтик" остался аутсайдером группы с двумя баллами (оба заработаны в играх с "горняками").
"Шахтер" – РБ "Лейпциг" 0:4. Голы: Нкунку (10 мин., 0:1) Силва (50 мин, 0:2), Собослай (62 мин., 0:3), Ольмо (68 мин., 0:4)
"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023. В плей-офф Лиги Европы, где "горняки" сыграют весной, они также будут единственным украинским клубом, так как киевское "Динамо" из группы ЛЕ не вышло.
В матче первого тура "Шахтер" разгромил "Лейпциг" 4:1, а во втором – сыграл вничью 1:1 с "Селтиком". В Мадриде в третьем туре "Реал" был сильнее "Шахтера" – 2:1, в четвертом матче "горняки" разделили очки с "Реалом" – 1:1. В пятом туре донецкий клуб добыл ничью с "Селтиком" в Глазго – 1:1.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).