"Шахтер" смог отыграться в матче Лиги чемпионов против "Селтика" и добился ничьей в Глазго

Счет в матче на 34-й минуте открыл греческий легионер "Селтика" Йоргос Якумакис. Во втором тайме на 58-й минуте Михаил Мудрик сравнял счет.
Первый матч между этими командами также завершился вничью 1:1.
Во втором матче этой группы 25 октября немецкий РБ "Лейпциг" обыграл мадридский "Реал" со счетом 3:2.
"Шахтер" по-прежнему занимает третье место в группе F с шестью очками, "Реал" лидирует с 10 баллами, к нему подтянулся РБ "Лейпциг" – девять очков. "Селтик" остался аутсайдером группы с двумя баллами (оба заработаны в играх с "горняками").
Таким образом, "Шахтер" гарантировал себе участие в весеннем плей-офф Лиге Европы, на что дает право третье место в группе. Если в последнем туре (2 ноября) донецкий клуб дома обыграет РБ "Лейпциг", то команда финиширует второй и выйдет в 1/8 финала ЛЧ.
"Селтик" – "Шахтер" 1:1. Голы: Якумакис (34-я минута, 1:0), Мудрик (58-я минута, 1:1).
"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023.
В матче первого тура "Шахтер" разгромил "Лейпциг" 4:1, а во втором – сыграл вничью 1:1 с "Селтиком". В Мадриде в третьем туре "Реал" был сильнее "Шахтера" – 2:1, в четвертом матче "горняки" разделили очки с "Реалом" – 1:1.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).