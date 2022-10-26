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"Шахтер" смог отыграться в матче Лиги чемпионов против "Селтика" и добился ничьей в Глазго

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Гол Мудрика позволил "Шахтеру" заработать очки в поединке с "Селтиком"
Гол Мудрика позволил "Шахтеру" заработать очки в поединке с "Селтиком"
Фото: EPA

В шотландском Глазго на стадионе "Селтик Парк" донецкий "Шахтер" 25 октября сыграл вничью 1:1 с местным "Селтиком" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Счет в матче на 34-й минуте открыл греческий легионер "Селтика" Йоргос Якумакис. Во втором тайме на 58-й минуте Михаил Мудрик сравнял счет. 

Первый матч между этими командами также завершился вничью 1:1.

Во втором матче этой группы 25 октября немецкий РБ "Лейпциг" обыграл мадридский "Реал" со счетом 3:2.

"Шахтер" по-прежнему занимает третье место в группе F с шестью очками, "Реал" лидирует с 10 баллами, к нему подтянулся РБ "Лейпциг" – девять очков. "Селтик" остался аутсайдером группы с двумя баллами (оба заработаны в играх с "горняками").

Таким образом, "Шахтер" гарантировал себе участие в весеннем плей-офф Лиге Европы, на что дает право третье место в группе. Если в последнем туре (2 ноября) донецкий клуб дома обыграет РБ "Лейпциг", то команда финиширует второй и выйдет в 1/8 финала ЛЧ.

"Селтик" – "Шахтер" 1:1. Голы: Якумакис (34-я минута, 1:0), Мудрик (58-я минута, 1:1).

Контекст:

"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

В матче первого тура "Шахтер" разгромил "Лейпциг" 4:1, а во втором – сыграл вничью 1:1 с "Селтиком". В Мадриде в третьем туре "Реал" был сильнее "Шахтера" – 2:1, в четвертом матче "горняки" разделили очки с "Реалом" – 1:1.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).

Лигу чемпионов сезона 2021/2022 выиграл "Реал".

Теги: футбол, Донецк, спорт, Шотландия, Лига Европы, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Шахтер Донецк, Лейпциг, РБ Лейпциг, Селтик
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