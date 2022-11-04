В Лиге Европы киевское "Динамо" проиграло последний поединок группового турнира

Матч проходил в польском городе Краков.

На 23-й минуте счет открыл игрок турецкой команды Арда Гюлер. Его партнер Виллиан Арао удвоил результат на второй компенсированной минуте первого тайма.

На 68-й минуте "Динамо" осталось вдесятером после удаления Ильи Забарного, получившего две желтые карточки.

Итоговый результат – 2:0 в пользу турецкой команды.

"Динамо" завершило еврокубковый сезон 2022/2023. В шести поединках группового турнира киевская команда сумела набрать одно очко и заняла последнее место в группе.

Скриншот: uefa.com