В Лиге Европы киевское "Динамо" проиграло последний поединок группового турнира

Матч проходил в польском городе Краков.
На 23-й минуте счет открыл игрок турецкой команды Арда Гюлер. Его партнер Виллиан Арао удвоил результат на второй компенсированной минуте первого тайма.
На 68-й минуте "Динамо" осталось вдесятером после удаления Ильи Забарного, получившего две желтые карточки.
Итоговый результат – 2:0 в пользу турецкой команды.
"Динамо" завершило еврокубковый сезон 2022/2023. В шести поединках группового турнира киевская команда сумела набрать одно очко и заняла последнее место в группе.
В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.