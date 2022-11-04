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В Лиге Европы киевское "Динамо" проиграло последний поединок группового турнира

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Матч проходил в Кракове
Матч проходил в Кракове
Фото: FC Dynamo Kyiv / Twitter

3 ноября в последнем, шестом, туре группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло турецкому клубу "Фенербахче" (Стамбул). Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч проходил в польском городе Краков.

На 23-й минуте счет открыл игрок турецкой команды Арда Гюлер. Его партнер Виллиан Арао удвоил результат на второй компенсированной минуте первого тайма.

На 68-й минуте "Динамо" осталось вдесятером после удаления Ильи Забарного, получившего две желтые карточки.

Итоговый результат – 2:0 в пользу турецкой команды.

"Динамо" завершило еврокубковый сезон 2022/2023. В шести поединках группового турнира киевская команда сумела набрать одно очко и заняла последнее место в группе.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Контекст:

В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Динамо Киев, Лига Европы, Стамбул, Фенербахче, Краков, турнир
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