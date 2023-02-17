"Днепр-1" третий раз в сезоне проиграл в еврокубках АЕК

Поединок проходил в Ларнаке. Единственный гол в этом матче после розыгрыша стандарта забил головой Анхель Гарсия (АЕК) на 84-й минуте.

Именно АЕК "Днепр-1" в августе 2022 года проиграл в Лиге Европы в двух матчах (1:2 и 0:3), вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций.

У днепрян остается последний в этом сезоне шанс взять реванш у киприотов – в домашнем матче через неделю. Ответная игра пройдет в Кошице (Словакия) 23 февраля.