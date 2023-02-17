"Днепр-1" третий раз в сезоне проиграл в еврокубках АЕК

Поединок проходил в Ларнаке. Единственный гол в этом матче после розыгрыша стандарта забил головой Анхель Гарсия (АЕК) на 84-й минуте.
Именно АЕК "Днепр-1" в августе 2022 года проиграл в Лиге Европы в двух матчах (1:2 и 0:3), вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций.
У днепрян остается последний в этом сезоне шанс взять реванш у киприотов – в домашнем матче через неделю. Ответная игра пройдет в Кошице (Словакия) 23 февраля.
Для "Днепра-1" это первый в истории сезон в еврокубках.
Он попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы. С киевлянами киприоты сыграли 1:0 и 3:3.
Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.
Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).