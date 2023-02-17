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"Днепр-1" третий раз в сезоне проиграл в еврокубках АЕК

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"Днепр-1" в упорной борьбе минимально проиграл АЕК
"Днепр-1" в упорной борьбе минимально проиграл АЕК
Фото: scdnipro1.com.ua

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций АЕК (Ларнака, Кипр) минимально обыграл "Днепр-1" со счетом 1:0. Об этом 17 февраля сообщает официальный сайт днепровского клуба.

Поединок проходил в Ларнаке. Единственный гол в этом матче после розыгрыша стандарта забил головой Анхель Гарсия (АЕК) на 84-й минуте.

Именно АЕК "Днепр-1" в августе 2022 года проиграл в Лиге Европы в двух матчах (1:2 и 0:3), вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций.

У днепрян остается последний в этом сезоне шанс взять реванш у киприотов – в домашнем матче через неделю. Ответная игра пройдет в Кошице (Словакия) 23 февраля.

Контекст:

Для "Днепра-1" это первый в истории сезон в еврокубках.

Он попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы. С киевлянами киприоты сыграли 1:0 и 3:3.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.

Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).

Теги: футбол, спорт, Кипр, УЕФА, реванш, Европа, Кошице, АЕК, СК Днепр-1, Лига конференций, турнир
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