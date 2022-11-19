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"Днепр-1" впервые в истории выиграл у "Шахтера" и лидирует в УПЛ, увеличив отрыв от "горняков"

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Довбик забил победный мяч в поединке лидеров "Днепр-1" "Шахтер" и с 10 голами лидирует в списке бомбардиров УПЛ
Довбик забил победный мяч в поединке лидеров "Днепр-1" – "Шахтер" и с 10 голами лидирует в списке бомбардиров УПЛ
Фото: scdnipro1.com.ua

"Днепр-1" 19 ноября в 14-м туре УПЛ в домашнем матче в Ужгороде одержал волевую победу над "Шахтером" (2:1) и упрочил лидерство в чемпионате, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В этом матче голы забивали главные звезды обеих команд. Счет открыли гости: Михаил Мудрик на 17-й минуте пробил из-за штрафной после сольного прохода.

Александр Пихаленок спустя четыре минуты, уложив на землю донецкого голкипера Анатолия Трубина, восстановил равновесие после элегантной комбинации днепрян, включавшей в себя пас пяткой, который исполнил в штрафной Артем Довбик.

Тот же Довбик уже после перерыва записал на свой счет победный для "Днепра-1" гол, пробив из-за штрафной с левой ноги в ближний угол ворот "горняков". Форвард днепрян с 10 голами возглавил список бомбардиров УПЛ.

"Днепр-1" набрал 35 очков и теперь опережает идущий вторым "Шахтер" на восемь пунктов, сыграв на один матч больше. Клуб из Днепра в 13 матчах одержал 11 побед и дважды довольствовался ничьей.

Днепряне уже больше года не проигрывают в УПЛ: в последний раз это случилось 24 октября 2021-го в поединке с "Динамо". Теперь "Днепр-1" довел свою рекордную серию без поражений до 19 матчей.

"Шахтер", в свою очередь, прервал свою серию – команда не проигрывала 26 матчей подряд.

Кроме того, поражение стало для Игора Йовичевича дебютным во внутреннем первенстве на должности главного тренера горняков. Матч был принципиальным еще и в этом измерении: в "Днепре-1" летом не собирались отпускать Йовичевича в "Шахтер" и выражали публичное недовольство тем, что он возглавил "горняков".

Победа над "Шахтером" стала для "Днепра-1", созданного в 2017 году, первой в истории противостояний между командами. До этого днепряне проиграли донецкому клубу шесть матчей подряд, пять из которых в рамках чемпионата Украины, с общей разницей мячей 2:13.

"Днепр-1" – "Шахтер" 2:1

Голы: Мудрик, 17 (0:1), Пихаленок, 21 (1:1), Довбик, 53 (2:1)

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершились досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – "Днепр-1".

23 августа в условиях войны стартовал чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Он проходит на территории Украины. Матчи играются на определенных стадионах при пустых трибунах и с повышенными мерами безопасности. В случае воздушной тревоги поединки прерываются, команды и технический персонал пережидают в укрытиях.

Теги: футбол, Украина, спорт, Ужгород, Премьер-лига, чемпионат, Шахтер Донецк, рекорд, звезда, соревнования, форвард, УПЛ, СК Днепр-1, Артем Довбик, турнир
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