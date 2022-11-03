Групповой турнир в Лиге конференций "Днепр-1" завершил поражением от "Алкмаара", украинцы продолжат борьбу

Матч проходил на стадионе "Алкмаара".

Клуб из Нидерландов открыл счет уже на 8-й минуте, отличился Йенс Одгар.

На 40-й свой очередной мяч в еврокубковом турнире забил игрок украинской команды Артем Довбик.

"Алкмаар" все-таки смог вырвать победу, мяч на 87-й минуте забил вышедший на замену Вангелис Павлидис.

Итоговый результат – 2:1, в пользу нидерландцев. Они выигрывают групповой турнир, завоевав 15 очков. "Днепр-1" – второй в группе, у него 10 очков.

Скриншот: uefa.com

В сентябре "Алкмаар" и "Днепр-1" играли на условном "своем" поле "Днепра-1", украинская команда проиграла 0:1.

Теперь "Днепр-1" ожидает жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций, она состоится 7 ноября.