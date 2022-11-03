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Групповой турнир в Лиге конференций "Днепр-1" завершил поражением от "Алкмаара", украинцы продолжат борьбу

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Матч проходил в Нидерландах
Матч проходил в Нидерландах
Фото: scdnipro1.com.ua

3 ноября в шестом, последнем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА украинский клуб "Днепр-1" проиграл "Алкмаару" из Нидерландов. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч проходил на стадионе "Алкмаара".

Клуб из Нидерландов открыл счет уже на 8-й минуте, отличился Йенс Одгар.

На 40-й свой очередной мяч в еврокубковом турнире забил игрок украинской команды Артем Довбик.

"Алкмаар" все-таки смог вырвать победу, мяч на 87-й минуте забил вышедший на замену Вангелис Павлидис.

Итоговый результат – 2:1, в пользу нидерландцев. Они выигрывают групповой турнир, завоевав 15 очков. "Днепр-1" – второй в группе, у него 10 очков.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

В сентябре "Алкмаар" и "Днепр-1" играли на условном "своем" поле "Днепра-1", украинская команда проиграла 0:1.

Теперь "Днепр-1" ожидает жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций, она состоится 7 ноября.

Контекст:

Для "Днепра-1" это первый в истории сезон в еврокубках.

Он попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.

Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Нидерланды, УЕФА, жеребьевка, АЗ Алкмар, СК Днепр-1, Лига конференций, Артем Довбик, турнир
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