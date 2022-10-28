В Лиге конференций "Днепр-1" выиграл у кипрского "Аполлона" и продолжит борьбу в турнире

Матч проходил в словацком городе Кошице.

На 39-й минуте счет открыл украинец Александр Пихаленок. Этот гол стал единственным в поединке.

На 88-й минуте "Аполлон" остался вдесятером.

Итоговый результат – 1:0.

В Кипре 15 сентября команда из Днепра выиграла со счетом 3:1.

В другом матче квартета 27 октября "Алкмаар" из Нидерландов со счетом 2:1 победил на выезде "Вадуц" из Лихтенштейна.

У украинской команды после пяти игр стало 10 очков, она занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, "Алкмаара", на два очка.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в группе "Днепр-1" проведет 3 ноября против "Алкмаара".

Украинская команда уже попадает в следующий этап турнира, но пока неизвестно, напрямую в 1/8 финала (если выиграет у "Алкмаара" в заключительном туре) или в переходной плей-офф, в котором примут участия вторые команды групп Лиги конференций и третьи команды групп Лиги Европы.