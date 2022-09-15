ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В Лиге конференций УЕФА "Днепр-1" обыграл клуб с Кипра, Довбик сделал дубль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игра проходила в Никосии
Игра проходила в Никосии
Фото: scdnipro1.com.ua

15 сентября во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА украинский клуб "Днепр-1" выиграл у кипрского "Аполлона" (Лимасол). Об этом сообщает сайт УЕФА.

Поединок проходил в кипрском городе Никосия.

Уже в первом тайме украинская команда забила трижды: на 11-й минуте – Валентин Рубчинский, на 26-й и 45-й – игрок национальной сборной Украины Артем Довбик.

Во втором тайме киприоты один мяч смогли забить, на 58-й минуте это сделал Яннис Питтас.

Итоговый результат – 3:1 в пользу украинского клуба.

В параллельном матче группы Е играли "Алкмаар" из Нидерландов и "Вадуц" из Лихтенштейна. Со счетом 4:1 победил "Алкмаар".

С учетом поражения в первом туре от "Алкмаара" (0:1) "Днепр-1" имеет после двух туров три очка и занимает второе место в группе. Лидирует клуб из Нидерландов, у него шесть очков.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге конференций "Днепр-1" проведет 6 октября против "Вадуца".

Контекст:

"Днепр-1" попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.

Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, спорт, Днепр, АЕК, Лига конференций, Артем Довбик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (130244)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (89237)
3
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (87043)
4
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (85367)
5
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (45851)
6
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (21046)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (19729)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (18313)
 
 
 
 