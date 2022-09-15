В Лиге конференций УЕФА "Днепр-1" обыграл клуб с Кипра, Довбик сделал дубль

Поединок проходил в кипрском городе Никосия.

Уже в первом тайме украинская команда забила трижды: на 11-й минуте – Валентин Рубчинский, на 26-й и 45-й – игрок национальной сборной Украины Артем Довбик.

Во втором тайме киприоты один мяч смогли забить, на 58-й минуте это сделал Яннис Питтас.

Итоговый результат – 3:1 в пользу украинского клуба.

В параллельном матче группы Е играли "Алкмаар" из Нидерландов и "Вадуц" из Лихтенштейна. Со счетом 4:1 победил "Алкмаар".

С учетом поражения в первом туре от "Алкмаара" (0:1) "Днепр-1" имеет после двух туров три очка и занимает второе место в группе. Лидирует клуб из Нидерландов, у него шесть очков.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге конференций "Днепр-1" проведет 6 октября против "Вадуца".