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"Ни "Шахтер", ни "Динамо" не интересуют Довбика". "Днепр-1" выставил ценник на форварда сборной Украины

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Довбик (справа) самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы по футболу
Довбик (справа) – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы по футболу
Фото: EPA

Чтобы клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" вступил в переговоры по трансферу форварда сборной Артема Довбика, потенциальный покупатель должен предложить сумму не менее €10 млн. Об этом в интервью Fanday, опубликованном 27 декабря, сообщил почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза.

Довбик – лучший бомбардир УПЛ текущего сезона, на его счету 14 забитых мячей в 17 сыгранных поединках, отмечается на сайте УПЛ.

По словам Березы, действующий контракт Довбика с днепровским клубом истекает в конце 2023 года.

Редактор издания спросил у почетного президента "Днепра-1", готовы ли в клубе рассмотреть возможность продажи Довбика, если поступит достойное предложение.

"Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходят. На сегодняшний день он знает себе цену, – ответил Береза. – Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и больше €10 млн. За меньшую сумму не будет даже разговора".

В клубе рассчитывают, что Довбик поможет "Днепру-1" в первом сезоне в европейских турнирах, но никого "не держат в рабстве", добавил Береза.

"Считаю, что Артем достоин играть в европейских чемпионатах. Сейчас мы строим команду, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы Довбик остался. Однако мы понимаем, что в интересах национальной сборной Украины было бы лучше, чтобы Артем продолжил карьеру за рубежом. Но у него еще два года контракта с "Днепром-1", – отметил почетный президент днепровского клуба.

В то же время он исключил возможность перехода Довбика в состав конкурентов "Днепра-1" – чемпиона или вице-чемпиона Украины, киевского "Динамо" или донецкого "Шахтера".

"Его позиция категорична. Ни "Шахтер", ни "Динамо" не интересуют Довбика. Он сам об этом говорил", – подчеркнул Береза.

Довбик в интервью YouTube-каналу BurBuzz, опубликованном 25 декабря, говорил, что минувшим летом "Динамо" хотело выкупить его у "Днепра-1".

"Со мной выходили на связь из "Динамо". Игроки в основном. Говорили, что есть большой интерес... Но это только разговоры. Они были бы не против, если бы я приехал. А я сам? Это тяжелый вопрос… Я понял, что нужно идти туда, где тебя хотят. Не напрашиваться никуда. Если тебя хочет главный тренер, видит тебя в этом клубе, то к тебе сразу другое отношение", – сказал футболист.

По словам Довбика, "в 13 или 14 лет" он ездил на просмотр в "Шахтер".

"Я потренировался недели две. Меня пригласил к себе директор академии и сказал, что хочет, чтобы я остался. Буквально через два часа меня набрал мой тренер из Черкасс и сказал, что я не подхожу "Шахтеру" и мне нужно возвращаться домой. Я так понял, что эта ситуация была связана с компенсацией за меня, о которой стороны не договорились. Я вернулся назад", – резюмировал Довбик.

Контекст:

Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Он начал играть за профессиональные клубы в 2014 году. В разные годы выступал в командах "Черкасский Днепр", "Днепр", "Заря" (Молдова), "Мидтьюлланн" (Дания), "Сеннерйюск" (Дания). С 2020 года играет в "Днепре-1", который выступает в УПЛ.

В 2021 году Довбик дебютировал в сборной Украины. Он самый молодой автор забитого гола в истории сборной на чемпионатах Европы.

Итальянское издание Areanapoli со ссылкой на собственные источники писало 8 декабря, что Довбиком заинтересовался ряд зарубежных клубов. В частности, возможность приобретения форварда рассматривают итальянские "Наполи", "Фиорентина" и "Болонья", бельгийские "Андерлехт" и "Генк", а также турецкий "Трабзонспор", отмечало СМИ.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Довбика составляет €5 млн.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Юрий Береза, карьера, трансфер, футболист, президент, форвард, интервью, УПЛ, СК Днепр-1, продажа, Артем Довбик
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