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В Лиге конференций УЕФА "Днепр-1" сыграл вничью с командой из Лихтенштейна, снова забил Довбик

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Довбик забил уже на 5-й минуте игры
Довбик забил уже на 5-й минуте игры
Фото: scdnipro1.com.ua

6 октября в третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА украинский клуб "Днепр-1" не смог переиграть "Вадуц" из Лихтенштейна. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч проходил на стадионе словацкого города Кошице.

Украинская команда открыла счет уже на 5-й минуте, отличился Артем Довбик.

На 26-й минуте команда из Лихтенштейна сравняла счет (забил Фабио Фер), а на 47-й вышла вперед (Седрик Гассер).

"Днепр-1" отыгрался на 78-й минуте, точный удар нанес Александр Пихаленок.

Итоговый результат – 2:2.

После трех туров "Днепр-1" набирает четыре очка и остается на второй позиции в группе.

Позже сегодня состоится второй поединок квартета, сыграют "Алкмаар" из Нидерландов и "Аполлон" из Кипра.

Довбик забил во втором еврокубковом матче подряд. 15 сентября он делал это дважды в ворота "Аполлона".

Контекст:

"Днепр-1" попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.

Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Словакия, стадион, Лихтенштейн, ФК Днепр, Кошице, Лига конференций, Артем Довбик
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