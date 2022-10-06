В Лиге конференций УЕФА "Днепр-1" сыграл вничью с командой из Лихтенштейна, снова забил Довбик

Довбик забил уже на 5-й минуте игры Фото: scdnipro1.com.ua

Матч проходил на стадионе словацкого города Кошице.

Украинская команда открыла счет уже на 5-й минуте, отличился Артем Довбик.

На 26-й минуте команда из Лихтенштейна сравняла счет (забил Фабио Фер), а на 47-й вышла вперед (Седрик Гассер).

"Днепр-1" отыгрался на 78-й минуте, точный удар нанес Александр Пихаленок.

Итоговый результат – 2:2.

После трех туров "Днепр-1" набирает четыре очка и остается на второй позиции в группе.

Позже сегодня состоится второй поединок квартета, сыграют "Алкмаар" из Нидерландов и "Аполлон" из Кипра.

Довбик забил во втором еврокубковом матче подряд. 15 сентября он делал это дважды в ворота "Аполлона".