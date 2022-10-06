В Лиге конференций УЕФА "Днепр-1" сыграл вничью с командой из Лихтенштейна, снова забил Довбик

Матч проходил на стадионе словацкого города Кошице.
Украинская команда открыла счет уже на 5-й минуте, отличился Артем Довбик.
На 26-й минуте команда из Лихтенштейна сравняла счет (забил Фабио Фер), а на 47-й вышла вперед (Седрик Гассер).
"Днепр-1" отыгрался на 78-й минуте, точный удар нанес Александр Пихаленок.
Итоговый результат – 2:2.
После трех туров "Днепр-1" набирает четыре очка и остается на второй позиции в группе.
Позже сегодня состоится второй поединок квартета, сыграют "Алкмаар" из Нидерландов и "Аполлон" из Кипра.
Довбик забил во втором еврокубковом матче подряд. 15 сентября он делал это дважды в ворота "Аполлона".
"Днепр-1" попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.
Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.
Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).