УЕФА присудил техническое поражение английскому клубу в отмененном матче Лиги конференций. Ранее в команде выявили 13 случаев COVID-19

О решении сообщается 20 декабря на сайте УЕФА.

Союз постановил, что матч не состоялся по вине "шпор", а "Тоттенхэму" в соответствии с дисциплинарным регламентом турнира присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

В итоге "Ренн" занял первое место в группе G Лиги конференций, набрав 14 очков, отмечается на сайте УЕФА. "Тоттенхэм", имея в активе семь очков, занял 3-е место в квартете команд и выбыл из турнира.

О вспышке COVID-19 в "Тоттенхэме" сообщил 8 декабря главный тренер команды Антонио Конте. Он рассказал, что восемь футболистов и пять членов персонала клуба сдали положительные тесты на коронавирус. В то же время Конте не назвал имена игроков, заболевших COVID-19.

УЕФА настаивал на проведении поединка Лиги конференций в Лондоне против "Ренна", так как у "Тоттенхэма" оставались в наличии минимально необходимые для этого 13 футболистов, подчеркивал ESPN.

Матч в результате не состоялся. УЕФА заявил, что решение по переносу игры, которое устроило бы оба клуба, не было найдено, писало 11 декабря Daily Mail.