УЕФА присудил техническое поражение английскому клубу в отмененном матче Лиги конференций. Ранее в команде выявили 13 случаев COVID-19

О решении сообщается 20 декабря на сайте УЕФА.
Союз постановил, что матч не состоялся по вине "шпор", а "Тоттенхэму" в соответствии с дисциплинарным регламентом турнира присуждено техническое поражение со счетом 0:3.
В итоге "Ренн" занял первое место в группе G Лиги конференций, набрав 14 очков, отмечается на сайте УЕФА. "Тоттенхэм", имея в активе семь очков, занял 3-е место в квартете команд и выбыл из турнира.
О вспышке COVID-19 в "Тоттенхэме" сообщил 8 декабря главный тренер команды Антонио Конте. Он рассказал, что восемь футболистов и пять членов персонала клуба сдали положительные тесты на коронавирус. В то же время Конте не назвал имена игроков, заболевших COVID-19.
УЕФА настаивал на проведении поединка Лиги конференций в Лондоне против "Ренна", так как у "Тоттенхэма" оставались в наличии минимально необходимые для этого 13 футболистов, подчеркивал ESPN.
Матч в результате не состоялся. УЕФА заявил, что решение по переносу игры, которое устроило бы оба клуба, не было найдено, писало 11 декабря Daily Mail.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, в Великобритании подтвердили более 11,36 млн случаев COVID-19, умерло 147,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
Согласно информации ВОЗ, Великобритания – одна из 89 стран, где выявили штамм коронавируса "Омикрон", имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство.