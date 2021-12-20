ГОРДОН
 
 
СПОРТ

УЕФА присудил техническое поражение английскому клубу в отмененном матче Лиги конференций. Ранее в команде выявили 13 случаев COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
УЕФА настаивал на проведении поединка "Тоттенхэм" "Ренн"
УЕФА настаивал на проведении поединка "Тоттенхэм" – "Ренн"
Фото: EPA

Союз европейских футбольных ассоциаций вынес решение по матчу заключительного, 6-го, тура группового этапа Лиги конференций между командами "Тоттенхэм" (Англия) – "Ренн" (Франция), который не состоялся 9 декабря из-за вспышки COVID-19 в лондонском клубе.

О решении сообщается 20 декабря на сайте УЕФА.

Союз постановил, что матч не состоялся по вине "шпор", а "Тоттенхэму" в соответствии с дисциплинарным регламентом турнира присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

В итоге "Ренн" занял первое место в группе G Лиги конференций, набрав 14 очков, отмечается на сайте УЕФА. "Тоттенхэм", имея в активе семь очков, занял 3-е место в квартете команд и выбыл из турнира.

О вспышке COVID-19 в "Тоттенхэме" сообщил 8 декабря главный тренер команды Антонио Конте. Он рассказал, что восемь футболистов и пять членов персонала клуба сдали положительные тесты на коронавирус. В то же время Конте не назвал имена игроков, заболевших COVID-19.

УЕФА настаивал на проведении поединка Лиги конференций в Лондоне против "Ренна", так как у "Тоттенхэма" оставались в наличии минимально необходимые для этого 13 футболистов, подчеркивал ESPN.

Матч в результате не состоялся. УЕФА заявил, что решение по переносу игры, которое устроило бы оба клуба, не было найдено, писало 11 декабря Daily Mail.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в Великобритании подтвердили более 11,36 млн случаев COVID-19, умерло 147,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно информации ВОЗ, Великобритания – одна из 89 стран, где выявили штамм коронавируса "Омикрон", имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство.

Теги: футбол, Франция, Англия, Лондон, УЕФА, Тоттенхэм, Ренн, игры, Лига конференций, пандемия, коронавирус, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
"Вкусности девичьи видны". Глюк'oZa крупным планом показала пятую точку
"Вкусности девичьи видны". Глюк'oZa крупным планом показала пятую точку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (91391)
2
"Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко (31623)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (21559)
4
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (18279)
5
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18245)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17468)
7
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12204)
8
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе (11457)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS