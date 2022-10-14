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В Лиге конференций "Днепр-1" обыграл команду из Лихтенштейна благодаря голу Довбика в компенсированное время

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Матч проходил в Лихтенштейне
Матч проходил в Лихтенштейне
Фото: scdnipro1.com.ua

13 октября в четвертом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА украинский клуб "Днепр-1" выиграл у "Вадуца" из Лихтенштейна. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч проходил на стадионе "Вадуца". Неделей ранее соперники сыграли вничью 2:2.

В первом тайме сегодняшнего матча команды за пять минут обменялись голами. На 25-й минуте забил игрок украинской команды Янис Амаш, а на 30-й – игрок лихтенштейнской Эльмин Растодер.

Основное время матча завершилось вничью, а на первой компенсированной минуте (из шести) решающий мяч забил Артем Довбик.

Итоговый результат – 2:1 в пользу "Днепра-1".

В другом матче квартета кипрский "Аполлон" со счетом 1:0 победил "Алкмаар" из Нидерландов.

У украинской команды после четырех игр стало семь очков, она занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, "Алкмаара", на два очка.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в группе "Днепр-1" проведет 27 октября против "Аполлона".

Контекст:

"Днепр-1" попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.

Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, УЕФА, Днепр, Лихтенштейн, СК Днепр-1, Лига конференций, Артем Довбик, турнир
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