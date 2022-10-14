В Лиге конференций "Днепр-1" обыграл команду из Лихтенштейна благодаря голу Довбика в компенсированное время

Матч проходил на стадионе "Вадуца". Неделей ранее соперники сыграли вничью 2:2.

В первом тайме сегодняшнего матча команды за пять минут обменялись голами. На 25-й минуте забил игрок украинской команды Янис Амаш, а на 30-й – игрок лихтенштейнской Эльмин Растодер.

Основное время матча завершилось вничью, а на первой компенсированной минуте (из шести) решающий мяч забил Артем Довбик.

Итоговый результат – 2:1 в пользу "Днепра-1".

В другом матче квартета кипрский "Аполлон" со счетом 1:0 победил "Алкмаар" из Нидерландов.

У украинской команды после четырех игр стало семь очков, она занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, "Алкмаара", на два очка.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в группе "Днепр-1" проведет 27 октября против "Аполлона".