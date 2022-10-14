В Лиге конференций "Днепр-1" обыграл команду из Лихтенштейна благодаря голу Довбика в компенсированное время

Матч проходил на стадионе "Вадуца". Неделей ранее соперники сыграли вничью 2:2.
В первом тайме сегодняшнего матча команды за пять минут обменялись голами. На 25-й минуте забил игрок украинской команды Янис Амаш, а на 30-й – игрок лихтенштейнской Эльмин Растодер.
Основное время матча завершилось вничью, а на первой компенсированной минуте (из шести) решающий мяч забил Артем Довбик.
Итоговый результат – 2:1 в пользу "Днепра-1".
В другом матче квартета кипрский "Аполлон" со счетом 1:0 победил "Алкмаар" из Нидерландов.
У украинской команды после четырех игр стало семь очков, она занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, "Алкмаара", на два очка.
Следующий поединок в группе "Днепр-1" проведет 27 октября против "Аполлона".
"Днепр-1" попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.
Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.
Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).