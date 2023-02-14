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В Турции произошла стычка между футболистами "Миная" и российского "Шинника". Украинский клуб заявил о выигранной у россиян драке

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Украинские спортсмены на утро после драки вышли на тренировку по расписанию, отметили в клубе. Россияне выселяются из отеля
Украинские спортсмены на утро после драки вышли на тренировку по расписанию, отметили в клубе. Россияне выселяются из отеля
Фото: FC Minaj / Facebook

13 февраля в Турции между футболистами украинского футбольного клуба "Минай" и российского "Шинника" произошла драка. Об этом 14 февраля утром сообщил украинский спортивный журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале "Бомбардир", позже украинский клуб подтвердил факт драки.

Инцидент произошел в гостинице Royal Seginus, где обе команды расселили на время сборов. По информации Бебеха, украинский клуб заехал в отель при условии, что там не будет российских команд, но из-за землетрясения в Турции возникли проблемы с этим и "Шинник" заехал в гостиницу, где жили украинские футболисты. 

В заявлении "Миная" говорится, что причиной драки стали "позорное поведение футболистов российской команды" и провокационные выкрикивания в адрес украинских спортсменов. 

Бебех рассказал, что нетрезвый российский футболист нахамил персоналу, а украинский спортсмен – нападающий "Миная" Даниил Колесник сделал ему замечание. 

"Россиянин не стал извиняться, и его просто прибил футболист "Миная". Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителям "Миная". И этот разговор опять же привел к драке. Победа "Миная"! Драка происходила под музыку "Допоможе ЗСУ". Утром в отеле на лицах россиян видны следы вчерашнего боя", – написал Бебех. 

Он уточнил, что Колесник заступился за уборщицу в отеле, когда ей хамил россиянин. Футболист "Шинника", по информации журналиста, был "в неспортивном состоянии и обрыгал туалет". 

Также Бебех опубликовал видео столкновения. 

Колесник в Instagram Stories прокомментировал случившееся. Он написал, что получает много вопросов и сообщения с поддержкой. 

"Даже тут мы даем понять, какого мы рода. Отстаиваем нашу честь как можем. И где место оркам, вы уже поняли", – отметил футболист. 

Днем украинская команда выпустила заявление, которое озаглавила так: "Официальная позиция ФК "Минай" относительно выигранной драки у россиян". 

"Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas произошла потасовка с участием ФК "Минай" и представителей страны 404 – ярославского "Шинника". Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к сотруднице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Информация российских пропагандитских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как бросают. Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", – сказано в сообщении. 

Сегодня украинские футболисты по расписанию отправились на тренировку, добавили в клубе. 

https://www.facebook.com/minajfootballclub/posts/pfbid02y4B8cDW1fneTWFb9UeM1pT6GZ8KipQMJ4Voy3gQnFCUGgMR6n2Nz9BG9EUTg2Fiol

Российская команда выселилась из гостиницы, сообщил "Спорт-Экспресс", ссылаясь на гендиректора "Шинника" Сергея Кулакова. Кулаков утверждает, что команду не выселили, а она "добровольно приняла решение о смене отеля". Российское консульство заявило "Матч ТВ", что помощь пострадавшим россиянам не потребовалась. "Дипломаты" говорят, что "инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны", но "в отсутствие претензий с обеих сторон конфликт был признан исчерпанным". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Украина, Турция, драка, столкновения, отель, консульство, футболист, спортсмены, конфликт, Минай
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