Клуб "Минай" вернулся в украинскую Премьер-лигу

Закарпатский клуб заменит в высшем дивизионе страны снявшийся с розыгрыша первенства донецкий "Олимпик".
"Олимпик", который отказался от участия в УПЛ, будет играть в Первой лиге, сообщил 13 июля изданию "19 – 27" президент клуба Владислав Гельзин. По его словам, у "Олимпика" будут новый президент и новые инвесторы.
По итогам прошлого сезона "Минай" занял последнюю строчку турнирной таблицы украинского первенства, набрав 18 очков. "Олимпик" был на предпоследнем, 13-м, месте.
Старт первого тура сезона УПЛ 2021–2022 годов запланирован на 25 июля.