Клуб "Минай" вернулся в украинскую Премьер-лигу

В прошлом сезоне клуб "Минай" занял последнее место в УПЛ Фото: FC Minaj / Facebook

Закарпатский клуб заменит в высшем дивизионе страны снявшийся с розыгрыша первенства донецкий "Олимпик".

"Олимпик", который отказался от участия в УПЛ, будет играть в Первой лиге, сообщил 13 июля изданию "19 – 27" президент клуба Владислав Гельзин. По его словам, у "Олимпика" будут новый президент и новые инвесторы.