Маркевич: Я бы хотел, чтобы наши львовские клубы все-таки нашли компромисс и играли на "Львов Арене"

"Я не знаю, кто и кого здесь хочет подставить, но есть конфликт и его надо решать, потому что он никому не нужен. Есть хороший стадион "Львов Арена", и надо, чтобы он жил. И я бы хотел, чтобы наши львовские клубы все-таки нашли компромисс и играли на этом стадионе. Это один из красивейших стадионов Европы, а там (два клуба выразили желание играть на стадионе "Украина". – "ГОРДОН") жизни нет... Вот для меня самое главное, и я призываю наши команды все-таки найти компромисс и играть на стадионе "Львов Арена", – отметил Маркевич.

Тренер подчеркнул, что главное в этом вопросе – безопасность футболистов.

"И безопасность, и, как я уже сказал, там приятно играть, – заявил он. – Надо искать компромисс. А я как львовянин хочу приходить на футбол и смотреть его в нормальных условиях".

Издание напомнило, что два львовских ФК – "Рух" и "Львов" – предложили платить за аренду треть от реальной стоимости "Арены Львов", 105 тыс. грн, но администрация стадиона предложила контракт за 210 тыс. грн плюс оплата за подогрев стадиона зимой.

"ФК "Рух" в лице президента Григория Козловского отказался ее платить, заявив, что хочет сделать своим домашним львовский коммунальный стадион "Украина". Однако последний не отвечает требованиям матчей УПЛ и после инспекции был понижен в классе. На стадионе, что видно на фото, – ряд разрушенных трибун, неработающий полив газона. Указанный объект инфраструктуры несколько лет не имел хозяина, а потому нуждается в реконструкции. О готовности исправлять недостатки стадиона "Украина" и ремонтировать его уже заявил мэр Львова Андрей Садовый", – сказано в публикации.