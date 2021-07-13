В ФК "Рух" заявили, что УАФ и лично Костюченко пытаются стереть клуб с футбольной карты Украины

"Стадион, на котором недавно играла свои официальные матчи национальная команда Украины по футболу, стадион, на котором УЕФА проводил матчи группового этапа Лиги Европы, поле которого до сих пор резервируют соперники мужской и женской национальных команд клубов – участников Еврокубков для внерегламентных предматчевых тренировок, признали непригодным для матчей Премьер-лиги", – сказано в сообщении.

В клубе подчеркнули, что в третьей категории при этом числятся стадионы без обогрева и необходимого освещения: стадион в Чернигове, ужгородский "Авангард", стадионы в Кропивницком, Николаеве и Черкассах, и в прошлом сезоне из-за этого они не принимали матчи УПЛ.

Руководство ФК "Рух" подчеркнуло, что клуб вынужденно покинул "Арену Львов", так как в начале этого года менеджеры стадиона вместе с УАФ "выдавили" его: сначала возложили большую часть расходов на подготовку к матчам на клубы, а потом выселили и повысили стоимость аренды на 30%, до 270 тыс. грн за один матч.

"Но произошел закулисный сговор руководства "Арены Львов" и УАФ, который заключается в том, чтобы вынудить львовские клубы играть там, где хотят именно они. Решение по стадиону "Украина" абсолютно заказное. Его заказчик, мы твердо уверены, – "Царь всея футбола". Исполнитель заказа – Вадим Костюченко. Цель – показать, кто "рулит" в нашем футболе, кто тут патрон и к кому надо приходить на поклон и с кем решать вопросы", – сказано в заявлении.

"Цензор.НЕТ" отмечает, что комитет аттестации футбольных клубов УАФ выдал ФК "Рух" аттестат на право участия в УПЛ в сезоне 2021/2022 с основным домашним стадионом "Украина", но 9 июля эту арену лишили аккредитации.

"На ФК "Рух" осуществляется жесткое давление со стороны УАФ, которая своим решением может уничтожить еще один клуб УПЛ, стереть его с футбольной карты Украины. Переезжать и играть домашние матчи на стадионе другого города и становиться очередным клубом-бомжом намерения не имеем", – подчеркнули в клубе.

"Рух" и профессиональная детская академия клуба прекратят свое существование, если до третьего тура УПЛ руководство УАФ не разрешит проводить матчи на стадионе "Украина", резюмировали авторы заявления.

"Главком" добавляет, что депутаты Львовского областного совета обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, исполнительному директору украинской Премьер-лиги Евгению Дикому с требованием пересмотреть решение по аттестации стадиона.

"Мы живем в свободной демократической стране, где каждый имеет право выбора, и считаем неправомерным и незаконным принуждать футбольные клубы искусственными и неаргументированными методами играть свои домашние матчи исключительно на определенных стадионах", – сказано в обращении областных депутатов.