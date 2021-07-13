ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В ФК "Рух" заявили, что УАФ и лично Костюченко пытаются стереть клуб с футбольной карты Украины

Стадион "Украина" во Львове, где клуб собирался играть домашние матчи, 9 июля лишили третьей категории аккредитации
Стадион "Украина" во Львове, где клуб собирался играть домашние матчи, 9 июля лишили третьей категории аккредитации
Фото: fckarpaty.com

Футбольный клуб "Рух" заявил, что готов закрыться из-за решения Украинской ассоциации футбола и лично первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко отказать домашней арене ФК, стадиону "Украина" во Львове в третьей категории аккредитации. Об этом сообщило 12 июля издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на официальное заявление клуба.

"Стадион, на котором недавно играла свои официальные матчи национальная команда Украины по футболу, стадион, на котором УЕФА проводил матчи группового этапа Лиги Европы, поле которого до сих пор резервируют соперники мужской и женской национальных команд клубов – участников Еврокубков для внерегламентных предматчевых тренировок, признали непригодным для матчей Премьер-лиги", – сказано в сообщении.

В клубе подчеркнули, что в третьей категории при этом числятся стадионы без обогрева и необходимого освещения: стадион в Чернигове, ужгородский "Авангард", стадионы в Кропивницком, Николаеве и Черкассах, и в прошлом сезоне из-за этого они не принимали матчи УПЛ.

Руководство ФК "Рух" подчеркнуло, что клуб вынужденно покинул "Арену Львов", так как в начале этого года менеджеры стадиона вместе с УАФ "выдавили" его: сначала возложили большую часть расходов на подготовку к матчам на клубы, а потом выселили и повысили стоимость аренды на 30%, до 270 тыс. грн за один матч.

"Но произошел закулисный сговор руководства "Арены Львов" и УАФ, который заключается в том, чтобы вынудить львовские клубы играть там, где хотят именно они. Решение по стадиону "Украина" абсолютно заказное. Его заказчик, мы твердо уверены, – "Царь всея футбола". Исполнитель заказа – Вадим Костюченко. Цель – показать, кто "рулит" в нашем футболе, кто тут патрон и к кому надо приходить на поклон и с кем решать вопросы", – сказано в заявлении.

"Цензор.НЕТ" отмечает, что комитет аттестации футбольных клубов УАФ выдал ФК "Рух" аттестат на право участия в УПЛ в сезоне 2021/2022 с основным домашним стадионом "Украина", но 9 июля эту арену лишили аккредитации.

"На ФК "Рух" осуществляется жесткое давление со стороны УАФ, которая своим решением может уничтожить еще один клуб УПЛ, стереть его с футбольной карты Украины. Переезжать и играть домашние матчи на стадионе другого города и становиться очередным клубом-бомжом намерения не имеем", – подчеркнули в клубе.

"Рух" и профессиональная детская академия клуба прекратят свое существование, если до третьего тура УПЛ руководство УАФ не разрешит проводить матчи на стадионе "Украина", резюмировали авторы заявления.

"Главком" добавляет, что депутаты Львовского областного совета обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю, президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, исполнительному директору украинской Премьер-лиги Евгению Дикому с требованием пересмотреть решение по аттестации стадиона.

"Мы живем в свободной демократической стране, где каждый имеет право выбора, и считаем неправомерным и незаконным принуждать футбольные клубы искусственными и неаргументированными методами играть свои домашние матчи исключительно на определенных стадионах", – сказано в обращении областных депутатов.

Теги: Львов, футбол, Украина, Премьер-лига, стадион, Вадим Костюченко, УПЛ, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS