Харьков намерен бороться за право провести в 2025 году матч за Суперкубок УЕФА

"Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов инициировал включение Харькова в список городов – кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе "Металлист". Соответствующее письмо он направил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко", – говорится в сообщении.

Аргументируя свою позицию по этому вопросу, чиновники указывают, что "Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня", в том числе современный стадион, международный аэропорт, "мощный" гостиничный фонд, тренировочные базы и места для отдыха гостей города.

Терехов напомнил, что Харьков принимал матчи Евро 2012, а после того турнира на стадионе "Металлист" состоялось более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов "с безупречными оценкам от экспертов УЕФА".