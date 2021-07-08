Один из клубов украинской Премьер-лиги объявил о прекращении деятельности

Об этом заявил президент клуба Владислав Гельзин 8 июля, заявление опубликовала пресс-служба "Олимпика" в Facebook.

"Это непростой, но вместе с тем – обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. [...] Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями", – заявил он.

Всего в УПЛ 16 команд.

Вакантное место в Премьер-лиге готов занять "Минай" (село Минай, Закарпатская область), пишет Sportarena. Генеральный менеджер клуба Артем Письменный сказал, что "Минай" прошел процедуру аттестации на участие в сезоне 2021-2022 года.

Старт первого тура сезона УПЛ 2021–2022 года запланирован на 25 июля.