УЕФА не допустила Россию к участию в Евро-2024. Украину и Беларусь разведут при жеребьевке

Участники квалификации будут бороться за 23 места в финальной стадии. Прямую путевку на Евро-2024 ранее получила сборная Германии как хозяйка турнира.

20 прямых путевок на Евро-2024 получат первые две лучшие сборные в каждой из 10 групп. Еще три места в финальной стадии разыграют в плей-офф лучшие из команд, которые займут третьи места.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября, во Франкфурте (ФРГ). При этом национальные команды Украины и Беларуси УЕФА разведет по разным отборочным группам.

Евро-2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборных.