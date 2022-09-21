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УЕФА не допустила Россию к участию в Евро-2024. Украину и Беларусь разведут при жеребьевке

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УЕФА отстранил сборную России от Евро-2024
УЕФА отстранил сборную России от Евро-2024
Фото: EPA

УЕФА 20 сентября обнародовал формат жеребьевки отборочного турнира следующего чемпионата Европы по футболу (Евро-2024). В отборе примут участие 53 команды, в том числе сборная Беларуси. В то же время Россия, как следует из документа, не примет участия в турнире.

Участники квалификации будут бороться за 23 места в финальной стадии. Прямую путевку на Евро-2024 ранее получила сборная Германии как хозяйка турнира.

20 прямых путевок на Евро-2024 получат первые две лучшие сборные в каждой из 10 групп. Еще три места в финальной стадии разыграют в плей-офф лучшие из команд, которые займут третьи места.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября, во Франкфурте (ФРГ). При этом национальные команды Украины и Беларуси УЕФА разведет по разным отборочным группам.

Евро-2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборных.

Контекст:

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 27 февраля объявила о введении санкций в отношении России из-за вторжения в Украину.

В частности, Россия была лишена права проводить любые международные соревнования на своей территории, а сборная РФ по футболу лишена права выступать под своим названием (только как команда Российского футбольного союза), также запрещено использовать флаг и гимн России. Впоследствии сборная РФ была отстранена от участия в матчах плей-офф квалификации ЧМ-2022 в Катаре.

Россию, как страну-агрессора, и Беларусь (как страну, предоставившую свою территорию для вторжения РФ в Украину), а также национальные сборные и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований. РФ также лишили права проведения ЧМ 2022 по волейболуЧМ 2022 по плаванию, а российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований.

Кроме того, Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду 2022 в Пекине за день до ее начала.

Впоследствии российские и белорусские сборные, а также спортсмены этих стран, были исключены из множества соревнований по разным видам спорта. В апреле министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

2 мая УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23.

Теги: Россия, футбол, Германия, Украина, спорт, Беларусь, санкции, УЕФА, чемпионат, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евро 2024, жеребьевка, турнир
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