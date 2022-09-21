УЕФА не допустила Россию к участию в Евро-2024. Украину и Беларусь разведут при жеребьевке

Участники квалификации будут бороться за 23 места в финальной стадии. Прямую путевку на Евро-2024 ранее получила сборная Германии как хозяйка турнира.
20 прямых путевок на Евро-2024 получат первые две лучшие сборные в каждой из 10 групп. Еще три места в финальной стадии разыграют в плей-офф лучшие из команд, которые займут третьи места.
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится 9 октября, во Франкфурте (ФРГ). При этом национальные команды Украины и Беларуси УЕФА разведет по разным отборочным группам.
Евро-2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборных.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 27 февраля объявила о введении санкций в отношении России из-за вторжения в Украину.
В частности, Россия была лишена права проводить любые международные соревнования на своей территории, а сборная РФ по футболу лишена права выступать под своим названием (только как команда Российского футбольного союза), также запрещено использовать флаг и гимн России. Впоследствии сборная РФ была отстранена от участия в матчах плей-офф квалификации ЧМ-2022 в Катаре.
Россию, как страну-агрессора, и Беларусь (как страну, предоставившую свою территорию для вторжения РФ в Украину), а также национальные сборные и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований. РФ также лишили права проведения ЧМ 2022 по волейболу, ЧМ 2022 по плаванию, а российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований.
Кроме того, Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду 2022 в Пекине за день до ее начала.
Впоследствии российские и белорусские сборные, а также спортсмены этих стран, были исключены из множества соревнований по разным видам спорта. В апреле министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
2 мая УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23.