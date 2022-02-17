Евро 2022 по футзалу. УЕФА возбудил дело после песни "Путин – х...йло" в исполнении украинцев

"После расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инцидентах, предположительно, имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украинской ассоциации футбола было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение болельщиками дисциплинарного регламента УЕФА", – говорится в сообщении.

В организации добавили, что дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке.