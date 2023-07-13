Россия удерживает тысячи гражданских украинцев в тюрьмах по всей РФ и на оккупированных территориях – СМИ

Россия планирует создать 25 новых колоний и шесть других центров содержания под стражей на оккупированной территории Украины к 2026 году Фото: depositphotos.com

Associated Press поговорило с десятками людей, в том числе с 20 бывшими задержанными, а также бывшими военнопленными, семьями более десятка задержанных гражданских лиц, двумя сотрудниками украинской разведки и переговорщиком от правительства.

Их свидетельства, а также спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, доставленных Красным Крестом, подтверждают существование широкомасштабной российской системы содержания под стражей и жестокого обращения с гражданскими лицами, которая прямо противоречит Женевским конвенциям.

Журналисты пришли к выводам, что количество украинских гражданских лиц, содержащихся в российских тюрьмах, исчисляется сейчас тысячами, многим не предъявлены обвинения. По словам российского правозащитника Владимира Осечкина, в России содержится не менее 4 тыс. мирных жителей, и еще столько же разбросано по оккупированным территориям. Правительство Украины считает, что около 10 тыс. мирных жителей могут быть задержаны.

Агентство также выяснило, что сейчас на оккупированных территориях действует не менее 63 тюрем и их аналогов – от новых тюремных корпусов до подвалов, – где содержатся украинские граждане. Также украинцев удерживают еще в 40 тюрьмах на территории РФ и Беларуси. Более того, в полученном Associated Press документе российского правительства от января изложены планы по созданию 25 новых колоний и шести других центров содержания под стражей на оккупированной территории Украины к 2026 году.

Журналисты подчеркивают, что жестокое обращение с задержанными украинцами является обычным явлением. Речь о пытках током, избиениях, а также имитации удушья. Каждый бывший заключенный, опрошенный Associated Press, сказал, что пытки были постоянным явлением, и многие рассказали, что были свидетелями смерти. В отчете ООН за июнь говорится, что 91% заключенных "описывали пытки и жестокое обращение".

Как отмечает агентство, многие гражданские лица задержаны за предполагаемые мелкие правонарушения, такие как разговор по-украински, или просто за то, что они были молодыми мужчинами в оккупированном регионе. Россия используют сотни украинцев при рытье траншей для российских солдат и братских могил.

Associated Press также опубликовало карту тюрем на основе данных, полученных от бывших пленных, украинской Медиаинициативы по правам человека и российской правозащитной группы Gulagu.net.

Фото: apnews.com