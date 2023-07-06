"Мам, не плачь". В Украину вернули сына и дочь боевого медика, прошедшей плен. Опубликовано видео их встречи

Глава координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак в Instagram опубликовала видео встречи детей с матерью.

"10-летняя Варвара и шестилетний Ренат наконец-то дома! Детки не видели свою маму и Украину полтора года!" – написала Приймак.

На кадрах, которые она обнародовала, видно, как женщина встречает детей. Младший ребенок с криками "мама!" бросается на руки, они обнимаются, женщина плачет – и дети утешают ее, говоря: "Мам, не плачь".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлія Приймак (@pryimak_yuliia)

Мама Рената и Варвары – боевой медик, она тоже была в плену у российских оккупантов и была освобождена осенью прошлого года в рамках масштабного обмена, уточнил Ермак. По его словам, РФ пыталась скрыть похищение детей.