"Мам, не плачь". В Украину вернули сына и дочь боевого медика, прошедшей плен. Опубликовано видео их встречи

Глава координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак в Instagram опубликовала видео встречи детей с матерью.
"10-летняя Варвара и шестилетний Ренат наконец-то дома! Детки не видели свою маму и Украину полтора года!" – написала Приймак.
На кадрах, которые она обнародовала, видно, как женщина встречает детей. Младший ребенок с криками "мама!" бросается на руки, они обнимаются, женщина плачет – и дети утешают ее, говоря: "Мам, не плачь".
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Мама Рената и Варвары – боевой медик, она тоже была в плену у российских оккупантов и была освобождена осенью прошлого года в рамках масштабного обмена, уточнил Ермак. По его словам, РФ пыталась скрыть похищение детей.
Кроме возвращения детей, Украина сегодня освободила из российского плена 45 военнослужащих и двух гражданских. Это 47-й обмен с начала полномасштабной войны, всего освобождено 2576 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех". В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предполагают, что если о таком обмене удастся договориться с Россией, то он произойдет не за один день, а будет проходить поэтапно.