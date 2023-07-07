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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия удерживает в плену примерно 25 тыс. гражданских украинцев – омбудсмен

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По словам Лубинца, Украине удалось вернуть 2576 граждан Украины, из которых 144 гражданские
По словам Лубинца, Украине удалось вернуть 2576 граждан Украины, из которых 144 гражданские
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Сейчас в российском плену находятся примерно 25 тыс. гражданских заложников из Украины. Об этом 7 июля во время форума "Легион права" рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет Центр по правам человека ZMINA.

"По состоянию на сегодня нам удалось вернуть 2576 граждан Украины, из которых 144 гражданские. Сейчас в российском плену находятся более 25 тыс. гражданских заложников. Сколько надо времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это будут идти годы или десятилетия", – отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что украинцы не могут столько ждать, поскольку каждый день Россия продолжает подвергать пыткам наших граждан. И Офис уполномоченного постоянно с этим сталкивается и официально фиксирует.

Поэтому омбудсмен в очередной раз обращается к международным институтам с просьбой помочь в скорейшем возвращении заложников.

"Возвращение некоторых наших граждан происходит благодаря сотрудничеству с гражданским обществом. Я хочу поблагодарить всех, кто работает в этом направлении", – добавил Лубинец.

Контекст:

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 864 случаев произвольного задержания граждан Украины, совершенных российскими оккупантами с 24 февраля 2022-го по 23 мая 2023 года. В частности, речь идет о задержании 763 мужчин, 94 женщин и семи мальчиков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, похищение, заложники, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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