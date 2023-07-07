Россия удерживает в плену примерно 25 тыс. гражданских украинцев – омбудсмен

"По состоянию на сегодня нам удалось вернуть 2576 граждан Украины, из которых 144 гражданские. Сейчас в российском плену находятся более 25 тыс. гражданских заложников. Сколько надо времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это будут идти годы или десятилетия", – отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что украинцы не могут столько ждать, поскольку каждый день Россия продолжает подвергать пыткам наших граждан. И Офис уполномоченного постоянно с этим сталкивается и официально фиксирует.
Поэтому омбудсмен в очередной раз обращается к международным институтам с просьбой помочь в скорейшем возвращении заложников.
"Возвращение некоторых наших граждан происходит благодаря сотрудничеству с гражданским обществом. Я хочу поблагодарить всех, кто работает в этом направлении", – добавил Лубинец.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 864 случаев произвольного задержания граждан Украины, совершенных российскими оккупантами с 24 февраля 2022-го по 23 мая 2023 года. В частности, речь идет о задержании 763 мужчин, 94 женщин и семи мальчиков.