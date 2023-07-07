Россия удерживает в плену примерно 25 тыс. гражданских украинцев – омбудсмен

"По состоянию на сегодня нам удалось вернуть 2576 граждан Украины, из которых 144 гражданские. Сейчас в российском плену находятся более 25 тыс. гражданских заложников. Сколько надо времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это будут идти годы или десятилетия", – отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что украинцы не могут столько ждать, поскольку каждый день Россия продолжает подвергать пыткам наших граждан. И Офис уполномоченного постоянно с этим сталкивается и официально фиксирует.

Поэтому омбудсмен в очередной раз обращается к международным институтам с просьбой помочь в скорейшем возвращении заложников.

"Возвращение некоторых наших граждан происходит благодаря сотрудничеству с гражданским обществом. Я хочу поблагодарить всех, кто работает в этом направлении", – добавил Лубинец.