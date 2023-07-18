В Беларусь вывезли более двух тысяч украинских детей, в депортации активно участвует Лукашенко – The Telegraph

Свидетельства причастности Лукашенко к депортации детей из Украины переданы в МУС Фото: president.gov.by

Улики, связывающие эти преступления с Лукашенко и другими белорусскими официальными лицами, были переданы в Международный уголовный суд (МУС), пишет издание. Суд заявил, что оценивает полученную информацию и обязан защищать конфиденциальность таких сообщений.

Глава оппозиционной группы "Национальное антикризисное управление" Павел Латушко заявил, что Лукашенко является основным лицом, виновным в насильственном перемещении детей в Беларусь. По словам Латушко, Лукашенко непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов.

Считается, что часть детей, содержавшихся в Беларуси, позже была отправлена в Россию, в том числе в дальневосточные районы страны. В Беларусь детей обычно везут через Ростов-на-Дону. Оттуда их перевозят поездом в столицу Беларуси Минск, а затем на автобусах доставляют в различные учреждения. Правозащитники и исследователи обнаружили как минимум четыре таких места.

Три "лагеря" находятся в Минской области – это санаторий "Острошицкий городок", национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" и детский лагерь "Дубрава", принадлежащий белорусской государственной компании по производству удобрений "Беларуськалий". Четвертая локация — санаторий "Золотые пески" в Гомельской области.

В лагерях украинских детей "перевоспитывают" – рассказывают, что они якобы россияне, заставляют учить российский гимн и настраивают против Украины, перед тем как незаконно отдать их в какую-нибудь семью, пишет издание. Если же дети отказываются подчиняться, их бьют, говорится в публикации.

Были случаи, когда дети проходили обучение обращению с огнестрельным оружием и военными транспортными средствами, пишет The Telegraph. Группа Латушко также утверждает, что детей, содержащихся в Беларуси, учат обращаться с оружием.

Правозащитники выразили озабоченность по поводу украинских мальчиков позднего подросткового возраста, так как если им исполнится 18 лет после принудительной депортации в РФ или оккупированные Россией районы, их могут призвать на военную службу и "отправить в качестве пушечного мяса на войну", говорится в статье.

Отмечается, что в июне Лукашенко заявил, что предлагал президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину принять детей в Беларуси. Он утверждал, что дети якобы приезжают "оздоровляться" и потом не хотят уезжать.