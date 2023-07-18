В Беларусь вывезли более двух тысяч украинских детей, в депортации активно участвует Лукашенко – The Telegraph

Улики, связывающие эти преступления с Лукашенко и другими белорусскими официальными лицами, были переданы в Международный уголовный суд (МУС), пишет издание. Суд заявил, что оценивает полученную информацию и обязан защищать конфиденциальность таких сообщений.
Глава оппозиционной группы "Национальное антикризисное управление" Павел Латушко заявил, что Лукашенко является основным лицом, виновным в насильственном перемещении детей в Беларусь. По словам Латушко, Лукашенко непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов.
Считается, что часть детей, содержавшихся в Беларуси, позже была отправлена в Россию, в том числе в дальневосточные районы страны. В Беларусь детей обычно везут через Ростов-на-Дону. Оттуда их перевозят поездом в столицу Беларуси Минск, а затем на автобусах доставляют в различные учреждения. Правозащитники и исследователи обнаружили как минимум четыре таких места.
Три "лагеря" находятся в Минской области – это санаторий "Острошицкий городок", национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" и детский лагерь "Дубрава", принадлежащий белорусской государственной компании по производству удобрений "Беларуськалий". Четвертая локация — санаторий "Золотые пески" в Гомельской области.
В лагерях украинских детей "перевоспитывают" – рассказывают, что они якобы россияне, заставляют учить российский гимн и настраивают против Украины, перед тем как незаконно отдать их в какую-нибудь семью, пишет издание. Если же дети отказываются подчиняться, их бьют, говорится в публикации.
Были случаи, когда дети проходили обучение обращению с огнестрельным оружием и военными транспортными средствами, пишет The Telegraph. Группа Латушко также утверждает, что детей, содержащихся в Беларуси, учат обращаться с оружием.
Правозащитники выразили озабоченность по поводу украинских мальчиков позднего подросткового возраста, так как если им исполнится 18 лет после принудительной депортации в РФ или оккупированные Россией районы, их могут призвать на военную службу и "отправить в качестве пушечного мяса на войну", говорится в статье.
Отмечается, что в июне Лукашенко заявил, что предлагал президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину принять детей в Беларуси. Он утверждал, что дети якобы приезжают "оздоровляться" и потом не хотят уезжать.
По данным государственного портала "Дети войны" на 18 июля, из Украины депортировано как минимум 19 592 ребенка. Вернуть удалось только 385.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
У Украины есть доказательства, что власти Беларуси принимают участие в депортации украинских детей. Об этом рассказал 31 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.