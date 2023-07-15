"РФ не заинтересована, чтобы семьи воссоединялись". В Украину вернули только 383 ребенка, вывезенных в Россию – омбудсмен

Лубинец рассказал первым леди Украины и Республики Корея, как фиксируются военные преступления российских оккупантов против украинских детей Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Он отметил, что также сообщил об этом первой леди Украины Елене Зеленской и первой леди Республики Корея Ким Кон Хи, которые сегодня посетили Центр защиты прав ребенка.

"По состоянию на сегодняшний день на родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. РФ не предоставляет информацию о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись", – написал Лубинец.

Омбудсмен рассказал первым леди, как ведется опрос и фиксируются военные преступления российских оккупантов против украинских детей.

"Первые леди познакомились с недавно возвращенными с временно оккупированной территории сестричками. Меньшая активно общалась с гостями и даже предложила сделать временные татуировки. Ни первые леди, ни я не смогли отказаться", – добавил он.