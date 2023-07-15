"РФ не заинтересована, чтобы семьи воссоединялись". В Украину вернули только 383 ребенка, вывезенных в Россию – омбудсмен

Он отметил, что также сообщил об этом первой леди Украины Елене Зеленской и первой леди Республики Корея Ким Кон Хи, которые сегодня посетили Центр защиты прав ребенка.
"По состоянию на сегодняшний день на родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. РФ не предоставляет информацию о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись", – написал Лубинец.
Омбудсмен рассказал первым леди, как ведется опрос и фиксируются военные преступления российских оккупантов против украинских детей.
"Первые леди познакомились с недавно возвращенными с временно оккупированной территории сестричками. Меньшая активно общалась с гостями и даже предложила сделать временные татуировки. Ни первые леди, ни я не смогли отказаться", – добавил он.
По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.