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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"РФ не заинтересована, чтобы семьи воссоединялись". В Украину вернули только 383 ребенка, вывезенных в Россию – омбудсмен

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Лубинец рассказал первым леди Украины и Республики Корея, как фиксируются военные преступления российских оккупантов против украинских детей
Лубинец рассказал первым леди Украины и Республики Корея, как фиксируются военные преступления российских оккупантов против украинских детей
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

По состоянию на 15 июля в Украину удалось вернуть 383 украинских ребенка, которых незаконно вывезли в страну-агрессора РФ. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

Он отметил, что также сообщил об этом первой леди Украины Елене Зеленской и первой леди Республики Корея Ким Кон Хи, которые сегодня посетили Центр защиты прав ребенка.

"По состоянию на сегодняшний день на родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. РФ не предоставляет информацию о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись", – написал Лубинец.

Омбудсмен рассказал первым леди, как ведется опрос и фиксируются военные преступления российских оккупантов против украинских детей.

"Первые леди познакомились с недавно возвращенными с временно оккупированной территории сестричками. Меньшая активно общалась с гостями и даже предложила сделать временные татуировки. Ни первые леди, ни я не смогли отказаться", – добавил он.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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