Оккупанты в июле вывезли около 280 детей из Луганской области в Калмыкию – Центр нацсопротивления

По информации центра, до конца лета оккупанты намерены вывезти в целом около 500 украинских детей из оккупированных территорий.

"Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар, – добавили авторы релиза. – Центр национального Сопротивления подчеркивает, что все виновные в похищении детей понесут ответственность за свою причастность к геноциду".

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка. Вернуть удалось 383.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.