Оккупанты в июле вывезли около 280 детей из Луганской области в Калмыкию – Центр нацсопротивления

По информации центра, до конца лета оккупанты намерены вывезти в целом около 500 украинских детей из оккупированных территорий.
"Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар, – добавили авторы релиза. – Центр национального Сопротивления подчеркивает, что все виновные в похищении детей понесут ответственность за свою причастность к геноциду".
По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка. Вернуть удалось 383.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.