С оккупированной территории вернули двух детей, матери их не отдавала бабушка – Лубинец

"Домой вернули еще двоих детей с временно оккупированной территории. Пятилетняя и 12-летняя сестры расстались с родителями с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Все время они были с бабушкой, которая отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери", – написал он.

Омбудсмен отметил, что мама девочек обратилась в его офис и с помощью "механизма возвращения с российской стороной" удалось добиться того, что семья воссоединилась.