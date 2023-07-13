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С оккупированной территории вернули двух детей, матери их не отдавала бабушка – Лубинец

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Вернуть детей их мать попросила офис омбудсмена, отметил Лубинец
Вернуть детей их мать попросила офис омбудсмена, отметил Лубинец
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

На подконтрольную украинским властям территорию перевезли двух девочек, которых разлучили с матерью после полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора РФ. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 13 июля в Telegram.

"Домой вернули еще двоих детей с временно оккупированной территории. Пятилетняя и 12-летняя сестры расстались с родителями с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Все время они были с бабушкой, которая отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери", – написал он.

Омбудсмен отметил, что мама девочек обратилась в его офис и с помощью "механизма возвращения с российской стороной" удалось добиться того, что семья воссоединилась.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка. Вернуть удалось 383.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оккупация, дети, омбудсмен, Дмитрий Лубинец, родители, бабушка
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