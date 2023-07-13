С оккупированной территории вернули двух детей, матери их не отдавала бабушка – Лубинец

"Домой вернули еще двоих детей с временно оккупированной территории. Пятилетняя и 12-летняя сестры расстались с родителями с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Все время они были с бабушкой, которая отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери", – написал он.
Омбудсмен отметил, что мама девочек обратилась в его офис и с помощью "механизма возвращения с российской стороной" удалось добиться того, что семья воссоединилась.
По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка. Вернуть удалось 383.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.