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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атака оккупантов на Запорожье. Число пострадавших увеличилось до 18, среди них шестеро – дети

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Оккупанты атаковали Запорожье около 13.00, неустановленный вражеский летательный объект упал в спальном районе города
Оккупанты атаковали Запорожье около 13.00, неустановленный вражеский летательный объект упал в спальном районе города
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

В результате атаки российских оккупантов на Запорожье днем 12 июля травмировались 18 человек. Об этом сообщается в Facebook ОВА.

"18 травмированных, среди которых шестеро детей – последствия падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе областного центра, – сказано в сообщении. – Известно о девяти женщинах и трех мужчинах, которые получили повреждения на открытой территории. Кроме того, шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.  После оказания первой медицинской помощи четверо взрослых и один ребенок направлены на амбулаторное лечение".

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/pfbid02rMacVLdcMpSTRHjD9nX7oGpVdGn8WZXTTsuzAPHcEX4XZiykr1XhefzK9sQm9PVzl

Оккупанты атаковали Запорожье около 13.00, уточнили в Главном управлении ГСЧС Украины в области в Facebook.

https://www.facebook.com/DSNSZP/posts/pfbid0poUy9MshtDeE36RTUAKQ58UTYuhfpcZxzreH4KDUHXsPsUyvuFYgaPXx8sesSD1Cl

Секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев проинформировал в Facebook, что из-за российской атаки повреждения получил жилой фонд облцентра – в шести многоквартирных домах выбиты окна.

https://www.facebook.com/anatoliikurtiev/posts/pfbid0cYXR5zYtCYKx3kNkWYrBWphgNu9sLYN69kVMetbeJ1vh4xzVX5vAjxA5rhbtHZc3l

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Запорожье оккупанты взять не смогли, решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

Теги: Украина, Запорожье, ГСЧС, горсовет, дети, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, травмы, российские оккупанты, Анатолий Куртев
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