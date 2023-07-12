Атака оккупантов на Запорожье. Число пострадавших увеличилось до 18, среди них шестеро – дети

"18 травмированных, среди которых шестеро детей – последствия падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе областного центра, – сказано в сообщении. – Известно о девяти женщинах и трех мужчинах, которые получили повреждения на открытой территории. Кроме того, шестеро детей получили травмы различной степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи четверо взрослых и один ребенок направлены на амбулаторное лечение".
Оккупанты атаковали Запорожье около 13.00, уточнили в Главном управлении ГСЧС Украины в области в Facebook.
Секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев проинформировал в Facebook, что из-за российской атаки повреждения получил жилой фонд облцентра – в шести многоквартирных домах выбиты окна.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Запорожье оккупанты взять не смогли, решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.