Оккупанты продолжают вывозить детей в РФ на "оздоровление", информации об их возвращении нет – Луганская ОВА

Украина вернет всех детей после победы в войне против РФ, отметил Лысогор Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Продолжается вывоз детей в Россию, в различные лагеря и учреждения. Некоторых детей направляют на принудительное "лечение", выдумывая какие-то диагнозы. В настоящее время мы не имеем информации о возвращении даже первой группы детей... Сейчас враг очень усилил работу по конспирации", – рассказал Лысогор.

В то же время он выразил уверенность, что Украина вернет всех детей после победы в войне против страны-агрессора РФ.

По данным Центра нацсопротивления, созданного Силами спецопераций ВСУ, в июле со временно оккупированной территории Луганской области (Антрацитовский район) вывезли около 280 детей в "казачий кадетский корпус" в Республике Калмыкия (Южный федеральный округ РФ). До конца лета захватчики намерены вывезти в целом около 500 украинских детей с ВОТ, добавили в ЦНС 14 июля.