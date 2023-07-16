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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают вывозить детей в РФ на "оздоровление", информации об их возвращении нет – Луганская ОВА

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Украина вернет всех детей после победы в войне против РФ, отметил Лысогор
Украина вернет всех детей после победы в войне против РФ, отметил Лысогор
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупанты продолжают отправлять детей со временно захваченных ими территорий Луганской области в РФ якобы на "оздоровление" или "лечение". Об этом 16 июля в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Артем Лысогор, видеозапись опубликована в Facebook обладминистрации.

"Продолжается вывоз детей в Россию, в различные лагеря и учреждения. Некоторых детей направляют на принудительное "лечение", выдумывая какие-то диагнозы. В настоящее время мы не имеем информации о возвращении даже первой группы детей... Сейчас враг очень усилил работу по конспирации", – рассказал Лысогор.

В то же время он выразил уверенность, что Украина вернет всех детей после победы в войне против страны-агрессора РФ.

https://www.facebook.com/odalug/videos/322637390102343/

По данным Центра нацсопротивления, созданного Силами спецопераций ВСУ, в июле со временно оккупированной территории Луганской области (Антрацитовский район) вывезли около 280 детей в "казачий кадетский корпус" в Республике Калмыкия (Южный федеральный округ РФ). До конца лета захватчики намерены вывезти в целом около 500 украинских детей с ВОТ, добавили в ЦНС 14 июля.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка. Вернуть удалось 383.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, депортация, Луганская ОГА, дети, лечение, война России против Украины, лагеря, российские оккупанты, Артем Лысогор
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