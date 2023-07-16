Оккупанты продолжают вывозить детей в РФ на "оздоровление", информации об их возвращении нет – Луганская ОВА

"Продолжается вывоз детей в Россию, в различные лагеря и учреждения. Некоторых детей направляют на принудительное "лечение", выдумывая какие-то диагнозы. В настоящее время мы не имеем информации о возвращении даже первой группы детей... Сейчас враг очень усилил работу по конспирации", – рассказал Лысогор.
В то же время он выразил уверенность, что Украина вернет всех детей после победы в войне против страны-агрессора РФ.
По данным Центра нацсопротивления, созданного Силами спецопераций ВСУ, в июле со временно оккупированной территории Луганской области (Антрацитовский район) вывезли около 280 детей в "казачий кадетский корпус" в Республике Калмыкия (Южный федеральный округ РФ). До конца лета захватчики намерены вывезти в целом около 500 украинских детей с ВОТ, добавили в ЦНС 14 июля.
По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 474 ребенка. Вернуть удалось 383.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.