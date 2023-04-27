ПАСЕ признала депортацию Россией детей из Украины геноцидом

Как следует из результатов голосования, резолюция под названием "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для их безопасного возвращения, пресечения этих преступлений и наказания виновных" была поддержана 87 голосами.

В документе, в частности, говорится, что насильственный перевод детей из одной группы в другую с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии со статьей 2 параграфа Конвенции о геноциде 1948 года. Это совпадает с документально подтвержденными фактами депортации и насильственного перемещения украинских детей в Российскую Федерацию или на территории, временно находящиеся под российской оккупацией, сказано в резолюции.

ПАСЕ поддерживает необходимость тщательной регистрации, сбора и оценки доказательств преступления геноцида, говорится в документе. Ассамблея поддерживает расследование и уголовное преследование государственной политики РФ по депортации украинских детей, а также возможные действия Украины перед Международным уголовным судом и Международным судом

Голосование прокомментировал украинский нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram. Он отметил, что впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий страны-агрессора РФ в документе такого уровня.

В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация – это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные – понести ответственность, – отметил Гончаренко.

Также Парламентская Ассамблея приветствует решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовской-Беловой.

Гончаренко подчеркнул, что не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский статут, по которому выдан ордер на арест Путина, и принятие этой резолюции расширяет круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях.

"Путин – разыскиваемый военный преступник. Теперь это подтвердило и ПАСЕ", – написал он.

Также Гончаренко отметил, что была принята его правка о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины. По его словам, это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, который ведет Россия в Украине.