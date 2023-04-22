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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России есть более 70 лагерей для "перевоспитания" украинских детей – детский омбудсмен Украины

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На сейчас подтверждена депортация более 19 тыс. украинских детей, но их реальное число может достигать нескольких сотен тысяч, говорит Герасимчук
На сейчас подтверждена депортация более 19 тыс. украинских детей, но их реальное число может достигать нескольких сотен тысяч, говорит Герасимчук
Фото: Дар'я Герасимчук / Facebook

На территории России создано более 70 лагерей, в которых содержат принудительно вывезенных из временно оккупированных регионов Украины детей, заявила советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Об этом она сказала 22 апреля в эфире телемарафона, сообщает "Суспільне".

Герасимчук отметила, что на портале "Дети войны" сейчас есть данные о 19 393 детях, депортированных на территорию России.

"Это не значит, что это окончательный список. Все поступающие в Национальное информационное бюро заявления проверяются. И если ребенок найден на другой территории, он из этого списка исчезает. Но на самом деле речь идет о нескольких сотнях тысяч похищенных детей, 200–300 тысяч", – считает омбудсмен. 

Оно подчеркнула, что россияне "совершенно разными способами" похищают украинских детей. В частности, оккупанты используют лечение как предлог. Оккупанты проводят на захваченных территориях принудительные медосмотры, чтобы отобрать здоровых детей. После этого у детей появляются "странные страшные диагнозы", и им предлагают лечение на территории РФ.

"Куда везут россияне украинских детей, тоже непонятно до конца. У нас есть исследование Йельской лаборатории гуманитарных исследований, в котором определено уже более 70 российских лагерей, где содержат украинских детей. Хотя их постоянно перемещают. Та же ситуация и с другими детьми, которых похищают российские власти. Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", – отметила Герасимчук.

При этом все, что делает Россия по отношению к украинским детям, она прикрывает благими намерениями, подчеркнула советница президента.

"Но это очень далеко от чего-то хорошего для наших детей. То, что рассказывают дети, когда возвращаются, ужасает. Их пытаются сломать абсолютно. Делают все, чтобы ребенок возненавидел своих родителей  навязывают ребенку мысль, что своим родителям и родным он больше не нужен", – рассказала Герасимчук.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Теги: пропаганда, депортация, российская пропаганда, дети, омбудсмен, война России против Украины, ребенок, лагерь, медосмотр, лагеря, Дарья Герасимчук
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