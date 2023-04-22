В России есть более 70 лагерей для "перевоспитания" украинских детей – детский омбудсмен Украины

На сейчас подтверждена депортация более 19 тыс. украинских детей, но их реальное число может достигать нескольких сотен тысяч, говорит Герасимчук Фото: Дар'я Герасимчук / Facebook

Об этом она сказала 22 апреля в эфире телемарафона, сообщает "Суспільне".

Герасимчук отметила, что на портале "Дети войны" сейчас есть данные о 19 393 детях, депортированных на территорию России.

"Это не значит, что это окончательный список. Все поступающие в Национальное информационное бюро заявления проверяются. И если ребенок найден на другой территории, он из этого списка исчезает. Но на самом деле речь идет о нескольких сотнях тысяч похищенных детей, 200–300 тысяч", – считает омбудсмен.

Оно подчеркнула, что россияне "совершенно разными способами" похищают украинских детей. В частности, оккупанты используют лечение как предлог. Оккупанты проводят на захваченных территориях принудительные медосмотры, чтобы отобрать здоровых детей. После этого у детей появляются "странные страшные диагнозы", и им предлагают лечение на территории РФ.

"Куда везут россияне украинских детей, тоже непонятно до конца. У нас есть исследование Йельской лаборатории гуманитарных исследований, в котором определено уже более 70 российских лагерей, где содержат украинских детей. Хотя их постоянно перемещают. Та же ситуация и с другими детьми, которых похищают российские власти. Они делают все для того, чтобы мы их не нашли", – отметила Герасимчук.

При этом все, что делает Россия по отношению к украинским детям, она прикрывает благими намерениями, подчеркнула советница президента.

"Но это очень далеко от чего-то хорошего для наших детей. То, что рассказывают дети, когда возвращаются, ужасает. Их пытаются сломать абсолютно. Делают все, чтобы ребенок возненавидел своих родителей – навязывают ребенку мысль, что своим родителям и родным он больше не нужен", – рассказала Герасимчук.