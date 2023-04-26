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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается изменить этнический состав населения оккупированных территорий Украины – Маляр

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Маляр: Противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях
Маляр: Противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Страна-агрессор Россия пытается изменить этнический состав населения временно оккупированных территорий Украины. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram 26 апреля.

По ее словам, наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.

"С этой целью правительством России инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения. Переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и другое", – написала она.

В то же время местных жителей временно оккупированных территорий Украины, особенно подозреваемых в проукраинской позиции, российские оккупанты под разнообразными предлогами продолжают депортировать в РФ, заявила замминистра.

"Таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", – говорится в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных регионов Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.

По данным Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) на ноябрь 2022 года, более 15 тыс. человек пропали без вести во время войны в Украине. В комиссии подчеркивали, что это "консервативная" оценка, поскольку только в оккупированном Мариуполе Донецкой области, по данным властей, погибло или пропало без вести 25 тыс. человек.

В разведке Украины заявляли в конце февраля 2023 года, что РФ удерживает большее количество пленных, чем Украина в плену – российских оккупантов. Глава ГУР Кирилл Буданов пояснял, что причина, в частности, в том, что Украина не берет в плен гражданских, а у РФ около 40% удерживаемых в заложниках украинцев – гражданские лица.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, депортация, Анна Маляр, война России против Украины, российские оккупанты
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