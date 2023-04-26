РФ пытается изменить этнический состав населения оккупированных территорий Украины – Маляр

По ее словам, наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.

"С этой целью правительством России инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения. Переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и другое", – написала она.

В то же время местных жителей временно оккупированных территорий Украины, особенно подозреваемых в проукраинской позиции, российские оккупанты под разнообразными предлогами продолжают депортировать в РФ, заявила замминистра.

"Таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", – говорится в сообщении.