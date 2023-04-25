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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миятович: Н у одной правозащитной организации нет доступа на территорию России, чтобы помочь похищенным украинским детям

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Комиссар Совета Европы по правам человека отчиталась о работе в 2022 году
Комиссар Совета Европы по правам человека отчиталась о работе в 2022 году
Фото: coe.int

Ни одна из международных правозащитных организаций не получила доступа в Россию, чтобы помочь перемещенным украинским детям и защитить их права. Об этом комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, отвечая на вопросы после отчета за 2022 год, пишет DW.

В самом отчете, текст которого опубликован на сайте СЕ, комиссар рассказала о нескольких поездках в Украину, констатировала массовые и катастрофические нарушения оккупантами прав человека, особенно детей, которых отбирают у родителей, перемещают через границу и меняют гражданство.

Она отметила, что вывезенных в Россию детей отдают в приемные семьи, "не прилагая достаточных усилий для установления контакта с их родственниками или законными опекунами в Украине". А предоставление им гражданства РФ и их дальнейшее усыновление проходит "по желанию российских чиновников".

"При этом дети, разведенные со своими родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации, никогда не могут считаться сиротами и потому не могут быть усыновлены", – сказала Миятович.

Отвечая на вопросы после доклада, она не стала скрывать, что повлиять на ситуацию международные организации не могут.

"Прежде всего мы должны признать, что у нас есть проблема: ни одна международная правозащитная организация не имеет доступа на территорию России", – сказала она, подчеркнув, что без точных, верифицированных данных о месте пребывания детей и их статусе усилия украинских и российских общественных организаций также малоэффективны.

"Они делают громадную работу, но это всего лишь капля в море и не может сравниться с деятельностью, которую возможно вести на государственном уровне. Я не могу вам сказать: да, у нас есть способ, как это сделать. Что у нас есть – так это наше четкое обязательство как международного сообщества решить эту проблему", – объяснила комиссар СЕ.

Она еще раз подчеркнула, что это невозможно сделать без предоставления неограниченного доступа в места на территории России, где могут находиться дети из Украины, в частности, "места, известные как детские лагеря отдыха".

"Конечно, мы слышим, что детей возвращают. И хотя мы очень этому рады, но все-таки эти цифры очень малы", – подытожила Миятович.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 23 апреля из Украины депортированы 19 393 ребенка.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

По данным Герасимчук, на территории России создано более 70 лагерей, в которых содержат принудительно вывезенных украинских детей. Оно подчеркнула, что россияне "совершенно разными способами" похищают украинских детей. В частности, оккупанты используют лечение как предлог.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теги: Россия, Совет Европы, похищение, Дунья Миятович, депортация, дети, война России против Украины
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