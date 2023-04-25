Миятович: Н у одной правозащитной организации нет доступа на территорию России, чтобы помочь похищенным украинским детям

В самом отчете, текст которого опубликован на сайте СЕ, комиссар рассказала о нескольких поездках в Украину, констатировала массовые и катастрофические нарушения оккупантами прав человека, особенно детей, которых отбирают у родителей, перемещают через границу и меняют гражданство.
Она отметила, что вывезенных в Россию детей отдают в приемные семьи, "не прилагая достаточных усилий для установления контакта с их родственниками или законными опекунами в Украине". А предоставление им гражданства РФ и их дальнейшее усыновление проходит "по желанию российских чиновников".
"При этом дети, разведенные со своими родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации, никогда не могут считаться сиротами и потому не могут быть усыновлены", – сказала Миятович.
Отвечая на вопросы после доклада, она не стала скрывать, что повлиять на ситуацию международные организации не могут.
"Прежде всего мы должны признать, что у нас есть проблема: ни одна международная правозащитная организация не имеет доступа на территорию России", – сказала она, подчеркнув, что без точных, верифицированных данных о месте пребывания детей и их статусе усилия украинских и российских общественных организаций также малоэффективны.
"Они делают громадную работу, но это всего лишь капля в море и не может сравниться с деятельностью, которую возможно вести на государственном уровне. Я не могу вам сказать: да, у нас есть способ, как это сделать. Что у нас есть – так это наше четкое обязательство как международного сообщества решить эту проблему", – объяснила комиссар СЕ.
Она еще раз подчеркнула, что это невозможно сделать без предоставления неограниченного доступа в места на территории России, где могут находиться дети из Украины, в частности, "места, известные как детские лагеря отдыха".
"Конечно, мы слышим, что детей возвращают. И хотя мы очень этому рады, но все-таки эти цифры очень малы", – подытожила Миятович.
По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 23 апреля из Украины депортированы 19 393 ребенка.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
По данным Герасимчук, на территории России создано более 70 лагерей, в которых содержат принудительно вывезенных украинских детей. Оно подчеркнула, что россияне "совершенно разными способами" похищают украинских детей. В частности, оккупанты используют лечение как предлог.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.