Детей из Украины незаконно вывозят не только в Россию, но и в Беларусь. Оппозиционер Латушко рассказал подробности

По словам Латушко, пребывание в Беларуси детей из оккупированных частей Украины нарушает нормы международного права, в частности положения Женевской конвенции, в которой говорится, что "дети не могут быть вывезены за пределы государства, подверженного агрессии". Он уверен, что Беларусь, которая предоставляет свою территорию для осуществления российской агрессии в отношении Украины, не может считаться "нейтральным государством". Единственный вариант, при котором возможно пребывание там украинских детей, – если бы было достигнуто соответствующее соглашение при участии Украины, сказал он.
Латушко заявляет, что в союзном государстве страны-агрессора РФ и Беларуси были утверждены проекты, направленные на вывоз из Украины в Беларусь детей в возрасте от шести до 15 лет. По его словам, решения были приняты по указанию Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.
По словам политика, депортация детей финансировалась предприятием "Беларуськалий", а вывозом занимается фонд Алексея Талая. Отмечается, что в апреле и мае фонд планирует привезти в Беларусь более тысячи украинских детей. Часть уже вывезенных детей находилась в санатории "Дубрава", принадлежащем "Беларуськалию", их пребывание активно освещают государственные СМИ. По мнению Латушко, цель – воспитать в детях антиукраинские настроения.
"Председатель Минской городской организации профсоюзов горняков и химиков Беларуси [Дмитрий Швайба] утверждает: "Мы будем заниматься вопросами их образования, предложим учиться в профессиональных училищах, после – работу". "Они забирают потенциальную рабочую силу на территорию Беларуси", – говорит политик.
По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 23 апреля из Украины депортированы 19 393 ребенка.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, что украинских детей вывозят как на территорию России, так и на территорию Беларуси. Об этом сообщал сайт Офиса генпрокурора.