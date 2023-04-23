Детей из Украины незаконно вывозят не только в Россию, но и в Беларусь. Оппозиционер Латушко рассказал подробности

По словам Латушко, пребывание в Беларуси детей из оккупированных частей Украины нарушает нормы международного права, в частности положения Женевской конвенции, в которой говорится, что "дети не могут быть вывезены за пределы государства, подверженного агрессии". Он уверен, что Беларусь, которая предоставляет свою территорию для осуществления российской агрессии в отношении Украины, не может считаться "нейтральным государством". Единственный вариант, при котором возможно пребывание там украинских детей, – если бы было достигнуто соответствующее соглашение при участии Украины, сказал он.

Латушко заявляет, что в союзном государстве страны-агрессора РФ и Беларуси были утверждены проекты, направленные на вывоз из Украины в Беларусь детей в возрасте от шести до 15 лет. По его словам, решения были приняты по указанию Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

По словам политика, депортация детей финансировалась предприятием "Беларуськалий", а вывозом занимается фонд Алексея Талая. Отмечается, что в апреле и мае фонд планирует привезти в Беларусь более тысячи украинских детей. Часть уже вывезенных детей находилась в санатории "Дубрава", принадлежащем "Беларуськалию", их пребывание активно освещают государственные СМИ. По мнению Латушко, цель – воспитать в детях антиукраинские настроения.

"Председатель Минской городской организации профсоюзов горняков и химиков Беларуси [Дмитрий Швайба] утверждает: "Мы будем заниматься вопросами их образования, предложим учиться в профессиональных училищах, после – работу". "Они забирают потенциальную рабочую силу на территорию Беларуси", – говорит политик.