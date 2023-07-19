Глава белорусского Красного Креста признал, что вывозил детей из Украины. Кулеба призвал суд в Гааге выдать ордер на его арест

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2023

Глава МИД Украины сослался на твит Euroradio за 14 июля, в котором обращается внимание, что Шевцов был на оккупированной Россией территории Украины в одежде с символикой российского вторжения – буквой "Z".

International Committee of the #RedCross (ICRC) spokesperson — to @Euroradio_EN:



"We were not aware nor involved in the visit of the Secretary General of the #Belarus Red Cross to Donetsk. We are currently looking into the issue" https://t.co/7xrNMAF7dk — Euroradio. About Belarus in English (@Euroradio_EN) July 14, 2023

Белорусское оппозиционное издание "Зеркало" сообщило 19 июля, что Шевцов "во время очередной поездки на Донбасс" снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1" (сюжет на YouTube-канале недоступен в Украине), где "признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины".

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди [...] обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом – и принимает, и будет принимать – активное участие", – цитирует издание Шевцова.