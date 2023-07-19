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Глава белорусского Красного Креста признал, что вывозил детей из Украины. Кулеба призвал суд в Гааге выдать ордер на его арест

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Шевцов бывал на оккупированных территориях Украины, пишет "Зеркало"
Шевцов бывал на оккупированных территориях Украины, пишет "Зеркало"
Скриншот: Телеканал Беларусь 1 / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест руководителя Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова за участие в вывозе из Украины украинских детей. Об этом дипломат написал 19 июля в Twitter.

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что все виновные в похищении украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

Глава МИД Украины сослался на твит Euroradio за 14 июля, в котором обращается внимание, что Шевцов был на оккупированной Россией территории Украины в одежде с символикой российского вторжения – буквой "Z".

Белорусское оппозиционное издание "Зеркало" сообщило 19 июля, что Шевцов "во время очередной поездки на Донбасс" снялся в репортаже телеканала "Беларусь 1" (сюжет на YouTube-канале недоступен в Украине), где "признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины".

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди [...] обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом – и принимает, и будет принимать – активное участие", – цитирует издание Шевцова.

Контекст:

Группа белорусских оппозиционеров – Национальное антикризисное управление – в мае заявила, что нынешнее белорусское руководство участвовало в незаконной депортации более 2 тыс. детей с оккупированных Россией территорий Украины. По данным организации, 2150 украинских детей, включая сирот, в возрасте от шести до 15 лет, были вывезены из Украины в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.

26 мая в ходе Киевского форума по безопасности, организованного фондом экс-премьера Украины Арсения Яценюка Open Ukraine, находящаяся за пределами Беларуси лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что МУС должен выдать ордер на арест Александра Лукашенко, называющего себя "президентом Беларуси".

Ранее Международный уголовный суд за депортацию украинских детей уже выдал ордера на арест президента страны-агрессора России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Беларусь, МИД Украины, арест, депортация, Красный Крест, Дмитрий Кулеба, Международный уголовный суд
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