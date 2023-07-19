ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Невозможность применить ядерное оружие Путин пытается заменить техногенными катастрофами – экс-глава ГУР Кондратюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин пытается превратить Украину в "страну-инвалида", считает Кондратюк
Путин пытается превратить Украину в "страну-инвалида", считает Кондратюк
Фото: ЕРА

Российским оккупантам подрыв ими Каховской ГЭС никак не помог в войне против Украины. Об этом бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 19 июля.

"Подрыв дамбы им ничего не дал. Но что показала эта ситуация? По сути, она показала, что [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин способен на любые решения. Отсутствие возможности применения ядерного оружия он пытается заменить техногенными катастрофами", – сказал он.

Экс-глава ГУР считает, что для Путина это стратегия создания из Украины "страны-инвалида или страны с ограниченными возможностями".

"Если взять Чернобыльскую АЭС, мы все знаем последствия аварии. Так же он пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства. То есть при таких техногенных проблемах мы будем много лет преодолевать последствия. Сегодня аналогичный вопрос по Запорожской атомной электростанции", – объяснил Кондратюк.

На уточняющий вопрос, почему Путин не может применить ядерное оружие, он ответил, что "это последняя красная линия, отделяющая мир от Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия, и это та красная линия для всего мира, которая не может быть перейдена".

Ночью 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. В оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель ГУР Вадим Скибицкий говорил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ядерное оружие, катастрофа, ГЭС, Валерий Кондратюк, электростанция, подрыв Каховской ГЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
Галина ГРИШИНА
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Галина ГРИШИНА
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Галина ГРИШИНА
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Девять образов для беременных от украинского блогера
Девять образов для беременных от украинского блогера
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Галина ГРИШИНА
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
Галина ГРИШИНА
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (139561)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (40803)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (34855)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (33676)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (30821)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (30676)
7
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (23863)
8
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (23748)
 
 
 
 