Невозможность применить ядерное оружие Путин пытается заменить техногенными катастрофами – экс-глава ГУР Кондратюк

"Подрыв дамбы им ничего не дал. Но что показала эта ситуация? По сути, она показала, что [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин способен на любые решения. Отсутствие возможности применения ядерного оружия он пытается заменить техногенными катастрофами", – сказал он.

Экс-глава ГУР считает, что для Путина это стратегия создания из Украины "страны-инвалида или страны с ограниченными возможностями".

"Если взять Чернобыльскую АЭС, мы все знаем последствия аварии. Так же он пытается сделать невозможным дальнейшее развитие Украины как эффективного экономического государства. То есть при таких техногенных проблемах мы будем много лет преодолевать последствия. Сегодня аналогичный вопрос по Запорожской атомной электростанции", – объяснил Кондратюк.

На уточняющий вопрос, почему Путин не может применить ядерное оружие, он ответил, что "это последняя красная линия, отделяющая мир от Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия, и это та красная линия для всего мира, которая не может быть перейдена".

Ночью 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.

В Херсонской области была объявлена эвакуация. В оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.