Баканов был в СБУ человеком, который "не умеет плавать, а его пустили в бассейн" – экс-глава ГУР Кондратюк

Журналист спросил мнение Кондратюка в связи с тем, что он контактировал с Бакановым, возглавляя СВР.

"Это был доверенный человек президента [Украины Владимира] Зеленского. Человек, через которого можно было, скажем так, поддержать какие-нибудь вещи, связанные с профессиональной деятельностью. Но в профессиональном плане то, что я знал изнутри службы, – Служба [безопасности] была несчастлива", – ответил он.

Экс-глава ГУР предположил, что Зеленский, назначая Баканова главой СБУ, "и сам не ожидал, что Служба безопасности является столь сложной структурой".

"Имея только какое-либо юридическое образование и общее представление, невозможно контролировать эту службу. Оказалось, что нет. Это будто человек, который не умеет плавать, и его пустили в бассейн", – объяснил Кондратюк.

Он подтвердил, что именно Баканов был "человеком в бассейне, не умеющим плавать".

"Не имея собственных знаний, он должен был полагаться в своей деятельности на людей, которые находились внутри. Это были не самые лучшие люди в Службе безопасности Украины. Одним из таких вообще был человек со стороны – это [уже бывший генерал СБУ, задержанный в Сербии после бегства из Украины, Андрей] Наумов. С одной стороны, этот человек находился под российским влиянием, а с другой – это коррупционная составляющая", – отметил экс-глава ГУР.

По словам Кондратюка, "полагаясь на таких людей, Баканову было не только сложно руководить службой, но и иметь настоящее понимание того, что происходит в государстве".

"Почему? Потому что происходили определенные манипуляции, близкое становилось далеким, а далекое – близким, и ты никогда не мог понимать, на самом деле в каком мире находишься и какие вызовы стоят перед государством. То есть надо понимать четкие механизмы, а не только полагаться на то, что тебе там говорят или подводят к тебе тех или иных людей", – считает он.

Кондратюк подчеркнул, что руководил СБУ Баканов, "потому что ответственность – на нем, но манипулировали им люди типа Наумова или [задержанного в 2022 году за госизмену экс-начальника управления СБУ в АР Крым Олега] Кулинича".

Экс-главу ГУР спросили, достаточным ли, по его мнению, является наказание для Баканова – увольнение с должности главы СБУ.

"Это все-таки политическая ответственность. Потому что для юридической ответственности должен быть доказан состав преступления. На эти вопросы должны отвечать правоохранительные органы", – считает Кондратюк.