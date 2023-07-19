Баканов был в СБУ человеком, который "не умеет плавать, а его пустили в бассейн" – экс-глава ГУР Кондратюк

Журналист спросил мнение Кондратюка в связи с тем, что он контактировал с Бакановым, возглавляя СВР.
"Это был доверенный человек президента [Украины Владимира] Зеленского. Человек, через которого можно было, скажем так, поддержать какие-нибудь вещи, связанные с профессиональной деятельностью. Но в профессиональном плане то, что я знал изнутри службы, – Служба [безопасности] была несчастлива", – ответил он.
Экс-глава ГУР предположил, что Зеленский, назначая Баканова главой СБУ, "и сам не ожидал, что Служба безопасности является столь сложной структурой".
"Имея только какое-либо юридическое образование и общее представление, невозможно контролировать эту службу. Оказалось, что нет. Это будто человек, который не умеет плавать, и его пустили в бассейн", – объяснил Кондратюк.
Он подтвердил, что именно Баканов был "человеком в бассейне, не умеющим плавать".
"Не имея собственных знаний, он должен был полагаться в своей деятельности на людей, которые находились внутри. Это были не самые лучшие люди в Службе безопасности Украины. Одним из таких вообще был человек со стороны – это [уже бывший генерал СБУ, задержанный в Сербии после бегства из Украины, Андрей] Наумов. С одной стороны, этот человек находился под российским влиянием, а с другой – это коррупционная составляющая", – отметил экс-глава ГУР.
По словам Кондратюка, "полагаясь на таких людей, Баканову было не только сложно руководить службой, но и иметь настоящее понимание того, что происходит в государстве".
"Почему? Потому что происходили определенные манипуляции, близкое становилось далеким, а далекое – близким, и ты никогда не мог понимать, на самом деле в каком мире находишься и какие вызовы стоят перед государством. То есть надо понимать четкие механизмы, а не только полагаться на то, что тебе там говорят или подводят к тебе тех или иных людей", – считает он.
Кондратюк подчеркнул, что руководил СБУ Баканов, "потому что ответственность – на нем, но манипулировали им люди типа Наумова или [задержанного в 2022 году за госизмену экс-начальника управления СБУ в АР Крым Олега] Кулинича".
Экс-главу ГУР спросили, достаточным ли, по его мнению, является наказание для Баканова – увольнение с должности главы СБУ.
"Это все-таки политическая ответственность. Потому что для юридической ответственности должен быть доказан состав преступления. На эти вопросы должны отвечать правоохранительные органы", – считает Кондратюк.
Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом Зеленского.
17 июля 2022 года Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Ирины Венедиктовой, занимавшей пост генпрокурора, и Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". 19 июля Рада уволила и Баканова, и Венедиктову. Экс-генпрокурор позже была назначена послом Украины в Швейцарии.
Перед этим, в конце июня, СМИ писали, что Баканова могут уволить. Собеседники Politico утверждали, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. В этой статье издание обращало внимание, что озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, писала, что Баканова в первые дни полномасштабного вторжения России не было в Киеве. "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти", – заявлял собеседник СМИ из окружения Зеленского.
После увольнения Баканова и.о. главы СБУ был Василий Малюк. Рада утвердила его назначение главой СБУ 7 февраля 2023 года.
В тот же день нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, отвечая на вопрос экс-нардепа Виктории Пташник, заявила, что СБУ провела "внутреннее расследование" по Баканову, Вениславский тогда пояснил, что речь о служебной проверке. Оба нардепа заверили, что экс-глава СБУ не покидал страну.
Нардеп Роман Костенко говорил, что материалы проверки нужно передать в Госбюро расследований, так как Баканов – военнослужащий. В ГБР заявили, что не расследуют ни одного производства, которое касалось бы Баканова. По данным СМИ, проверка не обнаружила нарушений в его действиях.