Вениславский рассказал, где находится Баканов

"Баканов в Украине. Он находится по месту своего жительства в центре государства", – заявил нардеп, не приводя других деталей.

Также Вениславский сказал, что служебная проверка деятельности Баканова на должности главы СБУ уже завершена, а ее результаты "содержат государственную тайну". В связи с последним о проверке Вениславский не рассказал никаких деталей.

Контекст:

Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом президента Украины Владимира Зеленского.

17 июля 2022 года Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Ирины Венедиктовой, занимавшей пост генпрокурора, и Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". 19 июля Рада уволила и Баканова, и Венедиктову. Экс-генпрокурор позже была назначена послом Украины в Швейцарии.

Перед этим, в конце июня, СМИ писали, что Баканова могут уволить. Собеседники Politico утверждали, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. В этой статье издание обращало внимание, что озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Украинская правда", ссылаясь на источники, писала, что Баканова в первые дни полномасштабного вторжения России не было в Киеве. "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти", – заявлял собеседник СМИ из окружения Зеленского.

После увольнения Баканова и.о. главы СБУ был Василий Малюк. Рада утвердила его назначение главой СБУ 7 февраля 2023 года.

В тот же день нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, отвечая на вопрос экс-нардепа Виктории Пташник, заявила, что СБУ провела "внутреннее расследование" по Баканову, Вениславский тогда пояснил, что речь о служебной проверке. Оба нардепа заверили, что экс-глава СБУ не покидал страну.

Нардеп Роман Костенко говорил, что материалы проверки нужно передать в Госбюро расследований, так как Баканов – военнослужащий. В ГБР заявили, что не расследуют ни одного производства, которое касалось бы Баканова. По данным СМИ, проверка не обнаружила нарушений в его действиях.