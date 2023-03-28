ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Вениславский рассказал, где находится Баканов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вениславский не назвал города, в котором находится Баканов, заявив, что это "в центре" Украины
Вениславский не назвал города, в котором находится Баканов, заявив, что это "в центре" Украины
Фото: ЕРА

Экс-глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находится в Украине. Об этом член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил в комментарии "Укринформу" 28 марта.

"Баканов в Украине. Он находится по месту своего жительства в центре государства", – заявил нардеп, не приводя других деталей. 

Также Вениславский сказал, что служебная проверка деятельности Баканова на должности главы СБУ уже завершена, а ее результаты "содержат государственную тайну". В связи с последним о проверке Вениславский не рассказал никаких деталей.

Контекст:

Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом президента Украины Владимира Зеленского.

17 июля 2022 года Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Ирины Венедиктовой, занимавшей пост генпрокурора, и Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". 19 июля Рада уволила и Баканова, и Венедиктову. Экс-генпрокурор позже была назначена послом Украины в Швейцарии

Перед этим, в конце июня, СМИ писали, что Баканова могут уволить. Собеседники Politico утверждали, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. В этой статье издание обращало внимание, что озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

"Украинская правда", ссылаясь на источники, писала, что Баканова в первые дни полномасштабного вторжения России не было в Киеве. "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти", – заявлял собеседник СМИ из окружения Зеленского.

После увольнения Баканова и.о. главы СБУ был Василий Малюк. Рада утвердила его назначение главой СБУ 7 февраля 2023 года.

В тот же день нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, отвечая на вопрос экс-нардепа Виктории Пташник, заявила, что СБУ провела "внутреннее расследование" по Баканову, Вениславский тогда пояснил, что речь о служебной проверке. Оба нардепа заверили, что экс-глава СБУ не покидал страну. 

Нардеп Роман Костенко говорил, что материалы проверки нужно передать в Госбюро расследований, так как Баканов – военнослужащий. В ГБР заявили, что не расследуют ни одного производства, которое касалось бы Баканова. По данным СМИ, проверка не обнаружила нарушений в его действиях. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, расследование, Иван Баканов, Федор Вениславский, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Галина ГРИШИНА
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
Галина ГРИШИНА
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Галина ГРИШИНА
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Мишина впервые после похудения показала, как выглядит в бикини в реальной жизни
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Надо ли снимать пену с бульона и на что она влияет. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
"Мы дружим уже много лет". Друг певицы Loboda показал, как она выглядела более 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (133145)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (78679)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (70699)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (42309)
5
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (32572)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (32086)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (29073)
8
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (24920)
 
 
 
 