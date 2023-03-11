В ГБР заявили, что не расследуют ни одного дела против Баканова

В бюро отметили, что информация о том, что Баканов якобы находится под следствием по делу об оккупации части территории Украины, не соответствует действительности.

"В производстве следователей Государственного бюро расследований уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова, не находятся. О подозрении последнему не сообщалось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в отношении Ивана Баканова в ГБР не поступали", – говорится в ответе ГБР.

Помимо этого, источники "BBC News Україна" утверждают, что служебная проверка в СБУ, результаты которой засекретили, показала отсутствие нарушений в действиях экс-главы спецслужбы.

О том, что СБУ провела "внутреннее расследование" по Баканову, 7 февраля заявила в Facebook нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она написала об этом в комментарии под постом экс-нардепа Виктории Пташник, интересовавшейся судьбой Баканова.

По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, общество будет проинформировано об итогах расследования, когда это будет необходимо. В комментарии "Радіо Свобода" он отметил, что Баканов не выезжал из страны.