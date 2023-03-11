В ГБР заявили, что не расследуют ни одного дела против Баканова

В бюро отметили, что информация о том, что Баканов якобы находится под следствием по делу об оккупации части территории Украины, не соответствует действительности.
"В производстве следователей Государственного бюро расследований уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова, не находятся. О подозрении последнему не сообщалось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в отношении Ивана Баканова в ГБР не поступали", – говорится в ответе ГБР.
Помимо этого, источники "BBC News Україна" утверждают, что служебная проверка в СБУ, результаты которой засекретили, показала отсутствие нарушений в действиях экс-главы спецслужбы.
О том, что СБУ провела "внутреннее расследование" по Баканову, 7 февраля заявила в Facebook нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она написала об этом в комментарии под постом экс-нардепа Виктории Пташник, интересовавшейся судьбой Баканова.
По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, общество будет проинформировано об итогах расследования, когда это будет необходимо. В комментарии "Радіо Свобода" он отметил, что Баканов не выезжал из страны.
Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом президента Украины Владимира Зеленского.
17 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Ирины Венедиктовой, занимавшей пост генпрокурора, и Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". 19 июля Рада уволила и Баканова, и Венедиктову. Экс-генпрокурор позже была назначена послом Украины в Швейцарии.
Перед этим в конце июня СМИ писали, что Баканова могут уволить. Собеседники Politico утверждали, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. В этой статье издание обращало внимание, что озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, писала, что Баканова в первые дни полномасштабного вторжения России не было в Киеве. "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти", – заявлял собеседник СМИ из окружения Зеленского.
После увольнения Баканова и.о. главы СБУ был Малюк. Рада утвердила его назначение главой СБУ 7 февраля 2023 года.