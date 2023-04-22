Экс-замглавы СБУ Ягун: Наумов за несколько часов до наступления РФ забрал общак и ушел. Его предупредили

"А что это за человек – Наумов? Потому что мне говорили, что он фактически руководил СБУ", – спросил Гордон.

Экс-зампредседателя СБУ ответил, что "Наумов – это вообще отдельная история".

"Наумов – это человек, который пришел... Он не имел никакого опыта работы оперативной. Вообще. То есть он с нуля. Он в прокуратуре отвечал за какие-то хозработы. Я не знаю, имел ли он опыт следственной работы, но оперативной – точно не имел", – рассказал он.

Несмотря на это, Наумов сразу получил в спецслужбе серьезную должность, отмечает Ягун.

"Эта должность такая, интересная. Никогда президент не имел к этой должности никакого отношения, но начальник... Было обыкновенное управление – управление внутренней безопасности. Он пришел туда, разобрался в этой ситуации, понял, что не все функции ему нравятся. И первое, что они сделали, – провели реорганизацию и сделали из него главное управление", – вспоминает генерал-майор в запасе.

Он пояснил, что реорганизация в "главное управление" означает повышение статуса этого подразделения внутри спецслужбы.

"А во-вторых, они ввели возможность ведения оперативно-разыскных дел не по сотрудникам – внутренние разработки, – а по делам, которые вообще не имеют никакого отношения к внутренней безопасности. И получили разрешение работать на таможне. Вот это тоже как бы всех удивило. Логика их была очень простая: что "вот вроде как бы коррупция в Службе безопасности, на таможне, и нам надо туда попасть", – говорит бывший зампред СБУ.

Ягун согласился с замечанием Гордона, что таким образом Наумов решил "возглавить коррупцию" в ведомстве.

"И понятное дело: если там шел какой-то нелегальный нал, то этот нал тоже надо было где-то реализовывать. И я не исключаю, что он был теневым таким концентратором этого нелегального нала", – допустил он.

По мнению экс-спецслужбиста, в том, куда шел этот нелегальный финансовый поток, где его использовали Наумов и сообщники, "надо очень серьезно разбираться".

"Потому что он не просто так ушел, а фактически взял с собой общак. Я так понимаю, общак он забрал. Он же не свои личные деньги... За несколько часов до наступления [России в феврале 2022-го] ушел. Его предупредили – он забрал все, что мог, и ушел", – заключил Ягун.

Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Полный текст интервью

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