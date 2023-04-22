Экс-замглавы СБУ Ягун: Наумов за несколько часов до наступления РФ забрал общак и ушел. Его предупредили

"А что это за человек – Наумов? Потому что мне говорили, что он фактически руководил СБУ", – спросил Гордон.
Экс-зампредседателя СБУ ответил, что "Наумов – это вообще отдельная история".
"Наумов – это человек, который пришел... Он не имел никакого опыта работы оперативной. Вообще. То есть он с нуля. Он в прокуратуре отвечал за какие-то хозработы. Я не знаю, имел ли он опыт следственной работы, но оперативной – точно не имел", – рассказал он.
Несмотря на это, Наумов сразу получил в спецслужбе серьезную должность, отмечает Ягун.
"Эта должность такая, интересная. Никогда президент не имел к этой должности никакого отношения, но начальник... Было обыкновенное управление – управление внутренней безопасности. Он пришел туда, разобрался в этой ситуации, понял, что не все функции ему нравятся. И первое, что они сделали, – провели реорганизацию и сделали из него главное управление", – вспоминает генерал-майор в запасе.
Он пояснил, что реорганизация в "главное управление" означает повышение статуса этого подразделения внутри спецслужбы.
"А во-вторых, они ввели возможность ведения оперативно-разыскных дел не по сотрудникам – внутренние разработки, – а по делам, которые вообще не имеют никакого отношения к внутренней безопасности. И получили разрешение работать на таможне. Вот это тоже как бы всех удивило. Логика их была очень простая: что "вот вроде как бы коррупция в Службе безопасности, на таможне, и нам надо туда попасть", – говорит бывший зампред СБУ.
Ягун согласился с замечанием Гордона, что таким образом Наумов решил "возглавить коррупцию" в ведомстве.
"И понятное дело: если там шел какой-то нелегальный нал, то этот нал тоже надо было где-то реализовывать. И я не исключаю, что он был теневым таким концентратором этого нелегального нала", – допустил он.
По мнению экс-спецслужбиста, в том, куда шел этот нелегальный финансовый поток, где его использовали Наумов и сообщники, "надо очень серьезно разбираться".
"Потому что он не просто так ушел, а фактически взял с собой общак. Я так понимаю, общак он забрал. Он же не свои личные деньги... За несколько часов до наступления [России в феврале 2022-го] ушел. Его предупредили – он забрал все, что мог, и ушел", – заключил Ягун.
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Наумов начал работу в СБУ в 2019 году – вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен (Баканова уволили 2022 году).
Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срок. Нескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске.
По информации "Радіо Свобода", в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала полномасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины. После этого Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина".
7 июня Наумова и гражданина Германии Александра Акста (в Украине он является фигурантом санкционного списка контрабандистов) задержали в Сербии, на границе с Северной Македонией, по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни. Наумова и Акста арестовали. Сейчас они находятся в следственном изоляторе сербского города Ниш, отмечает "BBC News Україна".
18 июня в ГБР заявили, что Наумов может быть причастен к передаче спецслужбам РФ секретной документации о Чернобыльской АЭС. Агентство Reuters позже сообщило, что Россия смогла быстро захватить ЧАЭС именно благодаря своим агентам в Украине.
26 октября ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве.