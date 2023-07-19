Триггером открытого вторжения в Украину стало для Путина произошедшее с Медведчуком – экс-глава ГУР Кондратюк

"Мне кажется, что Путин ожидал, что слабая вертикаль государственной власти в Украине создаст ему возможности для политического реванша. Речь идет о политической силе Медведчука, учитывая ресурсы, каналы, представительство в Раде. А когда Медведчука лишили этих возможностей и конфисковали его медиаактивы, это уже была та красная линия, такой триггер для Путина", – сказал он.

Экс-глава ГУР считает, что "Россия готовилась к большой агрессии, но триггером стало произошедшее с Медведчуком".

Журналист спросил у Кондратюка, идет ли речь о том, что "Путин понимал, что легально захватить власть в Украине не получится".

"Он упустил эту возможность в 2019 году, когда избрали президентом [Украины Владимира] Зеленского. У Путина был небольшой шанс сказать, например, что "наше недоразумение" затрагивало лично отношения, например, с [пятым президентом Украины, предшественником Зеленского Петром] Порошенко, и если Украина хочет забирать Донбасс, то пусть забирает. Но при определенных условиях", – ответил Кондратюк.

По его словам, в случае реализации такого плана в Украине "был бы троянский конь".

"На ближайших парламентских выборах мы бы получили дополнительные 4–5 млн избирателей, которые только усилили бы пророссийские силы в Раде. И о каких там уже реформах или движениях можно было бы говорить?", – объяснил Кондратюк.