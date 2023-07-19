Триггером открытого вторжения в Украину стало для Путина произошедшее с Медведчуком – экс-глава ГУР Кондратюк

"Мне кажется, что Путин ожидал, что слабая вертикаль государственной власти в Украине создаст ему возможности для политического реванша. Речь идет о политической силе Медведчука, учитывая ресурсы, каналы, представительство в Раде. А когда Медведчука лишили этих возможностей и конфисковали его медиаактивы, это уже была та красная линия, такой триггер для Путина", – сказал он.
Экс-глава ГУР считает, что "Россия готовилась к большой агрессии, но триггером стало произошедшее с Медведчуком".
Журналист спросил у Кондратюка, идет ли речь о том, что "Путин понимал, что легально захватить власть в Украине не получится".
"Он упустил эту возможность в 2019 году, когда избрали президентом [Украины Владимира] Зеленского. У Путина был небольшой шанс сказать, например, что "наше недоразумение" затрагивало лично отношения, например, с [пятым президентом Украины, предшественником Зеленского Петром] Порошенко, и если Украина хочет забирать Донбасс, то пусть забирает. Но при определенных условиях", – ответил Кондратюк.
По его словам, в случае реализации такого плана в Украине "был бы троянский конь".
"На ближайших парламентских выборах мы бы получили дополнительные 4–5 млн избирателей, которые только усилили бы пророссийские силы в Раде. И о каких там уже реформах или движениях можно было бы говорить?", – объяснил Кондратюк.
В мае 2021 года Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
Медведчук находился под домашним арестом, но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства. После этого Медведчук потерял мандат Верховной Рады.
По данным СМИ, в случае захвата российскими войсками Украины Медведчук рассматривался Москвой как одна из кандидатур на должность "руководителя" оккупированной страны. В частности, Медведчук по этому плану должен был занять место спикера Верховной Рады и стать "и.о. президента".