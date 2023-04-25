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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Он работал достаточно эффективно". Буданов рассказал, почему Медведчук по-прежнему представляет ценность для России

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Медведчук не потеряет "благосклонность Кремля" как минимум до того момента, пока Украина не победит в войне с выходом на границы 1991 года, считает Буданов
Медведчук не потеряет "благосклонность Кремля" как минимум до того момента, пока Украина не победит в войне с выходом на границы 1991 года, считает Буданов
Фото: kremlin.ru

Бывший депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук продолжает оставаться в обойме российских спецслужб, поскольку долго и небезуспешно работал на них в Украине и по-прежнему рассматривается как агент влияния. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

"Он представляет очень значительную ценность для Федеральной службы безопасности, потому что этот человек работал на них годами",  – сказал Буданов.

Другой аспект – это средства, вложенные Россией в экс-депутата.

"На него шли средства, и на нем, и на его окружении, под его контролем достаточно большие суммы. Если вы думаете, что кто-то там ценит какие-то человеческие качества, дружбу – это не так", – добавил он.

Буданов также отметил, что сейчас Медведчук продолжает появляться в российских пропагандистских СМИ.

"Они идут всеми возможными инструментами, с разных сторон. Они надеются, что где-то сработает. Это, кстати, тоже нормальный подход. Они правильно действуют. Надо пробовать по всем направлениям. Где-то кто-то добьется успеха", – сказал он.

Руководитель ГУР МО также отметил "достаточно эффективную" работу Медведчука на Кремль во время его политической карьеры в Украине.

"Нельзя сказать, что он плохо работал здесь. Это неправда. Он работал достаточно эффективно. То, что он немного больше, чем "немного", себе оставлял – это другой вопрос. Но результат был? Был. То, что он не оказался в конце концов таким удачным, как они надеялись – на большую прослойку пророссийского населения, – это тоже факт. Но сказать, что он был неэффективным, нельзя", – считает глава украинской военной разведки.

Буданов отмечает, что россияне действительно планировали использовать Медведчука для своих целей в Украине в случае успеха полномасштабного вторжения, но при этом у них было несколько сценариев.

"Они реально имели несколько вариантов сразу: завести сюда всех тех, от кого мы избавились, а дальше по месту уже разбираться. На Медведчука они достаточно надеялись, потому что он был легитимным народным депутатом. В отличие от [сбежавшего из Украины в 2014 году бывшего президента Виктора] Януковича, просто кричащего, что он легитимен, Медведчук был легитимным на самом деле. [Бывший заместитель секретаря СНБО Владимир] Сивкович там большую роль играл, но он без статуса был", – сказал он.

В связи с этим Медведчук по-прежнему нужен российскому военно-политическому руководству "на всякий случай".

"Он не может ее потерять [благосклонность Кремля], еще раз говорю. Поскольку ситуация [в Украине] не разрешена до конца, а разрешиться может только после ее официального завершения [войны]. Для этого нужно возвращение нам границ [1991 года]. Это все будет происходить, – резюмировал Буданов.

Контекст:

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против тогда еще нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний. Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма

11 мая на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука и Козака украинского гражданства. После этого Медведчук и Козак потеряли мандаты Верховной Рады.

Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. По данным СМИ, в случае захвата российскими войсками Украины Медведчук рассматривался Москвой как одна из кандидатур на должность "руководителя" оккупированной страны. В частности, Медведчук по этому плану должен был занять место спикера Верховной Рады и стать "и.о. президента".

Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, Москва, Кремль, депутаты, оккупация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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