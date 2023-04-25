"Он работал достаточно эффективно". Буданов рассказал, почему Медведчук по-прежнему представляет ценность для России

Медведчук не потеряет "благосклонность Кремля" как минимум до того момента, пока Украина не победит в войне с выходом на границы 1991 года, считает Буданов Фото: kremlin.ru

"Он представляет очень значительную ценность для Федеральной службы безопасности, потому что этот человек работал на них годами", – сказал Буданов.

Другой аспект – это средства, вложенные Россией в экс-депутата.

"На него шли средства, и на нем, и на его окружении, под его контролем достаточно большие суммы. Если вы думаете, что кто-то там ценит какие-то человеческие качества, дружбу – это не так", – добавил он.

Буданов также отметил, что сейчас Медведчук продолжает появляться в российских пропагандистских СМИ.

"Они идут всеми возможными инструментами, с разных сторон. Они надеются, что где-то сработает. Это, кстати, тоже нормальный подход. Они правильно действуют. Надо пробовать по всем направлениям. Где-то кто-то добьется успеха", – сказал он.

Руководитель ГУР МО также отметил "достаточно эффективную" работу Медведчука на Кремль во время его политической карьеры в Украине.

"Нельзя сказать, что он плохо работал здесь. Это неправда. Он работал достаточно эффективно. То, что он немного больше, чем "немного", себе оставлял – это другой вопрос. Но результат был? Был. То, что он не оказался в конце концов таким удачным, как они надеялись – на большую прослойку пророссийского населения, – это тоже факт. Но сказать, что он был неэффективным, нельзя", – считает глава украинской военной разведки.

Буданов отмечает, что россияне действительно планировали использовать Медведчука для своих целей в Украине в случае успеха полномасштабного вторжения, но при этом у них было несколько сценариев.

"Они реально имели несколько вариантов сразу: завести сюда всех тех, от кого мы избавились, а дальше по месту уже разбираться. На Медведчука они достаточно надеялись, потому что он был легитимным народным депутатом. В отличие от [сбежавшего из Украины в 2014 году бывшего президента Виктора] Януковича, просто кричащего, что он легитимен, Медведчук был легитимным на самом деле. [Бывший заместитель секретаря СНБО Владимир] Сивкович там большую роль играл, но он без статуса был", – сказал он.

В связи с этим Медведчук по-прежнему нужен российскому военно-политическому руководству "на всякий случай".

"Он не может ее потерять [благосклонность Кремля], еще раз говорю. Поскольку ситуация [в Украине] не разрешена до конца, а разрешиться может только после ее официального завершения [войны]. Для этого нужно возвращение нам границ [1991 года]. Это все будет происходить, – резюмировал Буданов.